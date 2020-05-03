【大盤漫談】電動車Tesla今年股價一枝獨秀之謎﹙伽羅華﹚

國際油價大跌，加上全球經濟受疫情打擊，電動車股王Tesla今年迄今股價卻升近七成，背後原因緣何如此?Tesla剛公布的2020年首季業績或許可以找出端倪?

先簡介Tesla業績重點，季內收入598.5億美元，略勝預期，生產10.2萬部電動車，付運8.84萬部，淨利潤1600萬美元，去年全年度錄得正數的自由現金流（經營現金流-資本開支）於首季錄得負8.95億美元，由正數變負數，原因是期內錄得9.81億美元的存貨積壓，相信是受疫情影響而延遲付運，否則自由現金流仍是正數。期內生產Model 3 & Y共7.62萬部，Model S & X共1.22萬部。

疫情嚴峻，加上油價暴瀉的雙重打擊，無阻Tesla股價「飛馳」。﹙資料圖片﹚

Model Y銷情首度反映季績

Tesla整體業績表現符合市場預期，而且更有亮點，一是Model Y廣受Tesla死忠車主歡迎，銷情並首次反映在季績上。二是作為公司王牌的上海廠房提速生產，料今年中每周生產4000部Model 3，量產規模可進一步提升邊際利潤率。至於投資者關注的現金水平亦增至約81億美元（631.8億港元），受惠於期內配股籌資23億美元，綜合以上因素，長線應對Tesla股價有強大支持。

過去一個多月，美股大幅波動，Tesla股價更是如脫韁野馬，期內高見逾900美元（歷史高位968.99美元），低見361.22美元，上下波幅高逾600美元，筆者溫馨提示，有心臟病的投資者實不宜沾手此股。

Tesla近兩季業績向好，原本看淡的證券界對Tesla前景已逐步改觀，淡友之一的高盛證券早在公司季績公布前調高公司評級至「買入」，目標價864美元，而屬好友的大行予其目標價都在1,000美元以上。按Tesla周五（5月1日）在美收報701.32美元計，其市值為1,291億美元，僅低於全球最大的日資車商豐田汽車，遠遠拋離一眾老牌對手如通用汽車、福特及德國大眾，雖然這些對手的產能較Tesla為高。

有趣的是，面對疫情嚴峻及油價暴瀉的雙重打擊，Tesla今年股價仍然跑贏一眾傳統車商，究竟相對這些百年老店的汽車巨頭，Tesla有乜優勢?

Elon Musk公布Tesla Model Y，受不少車位歡迎。﹙資料圖片﹚

舵手馬斯克堪比蘋果喬布斯

提到Tesla，不能忽略公司的領軍人物Elon Musk(馬斯克)，呢位人兄有「Iron man」之稱，Tesla股價較其他車商出現溢價，很大程度與馬斯克有關，有人將Tesla比喻為汽車界的蘋果公司，馬斯克對Tesla的份量就如蘋果公司已故創辦人喬布斯對蘋果公司的重要性。

要知道汽車製造為資本非常密集的產業，周邊對手圍又是技術優秀的工匠，隨時加大投放電動車的資源，正因為Tesla處於重大投資期，其總負債高達130億美元，加上有一段時間其現金流處於負數，從其股價曾跌穿200美元的表現，不要說投資者，連舵手馬斯克亦曾擔心公司業務流血不止，以破產收場。

事實上，馬斯克曾經多次預警，Tesla的手頭現金差點乾塘，業務無以為繼，可幸每次都履險如夷。最新一次就是Tesla於今年二月趁去年業務轉危為安，股價上衝時集資23億美元，這筆「及時雨」令公司手頭現金增至81億美元，意思是公司未來無法錄得正數的經營現金流，至少仍可燒錢六個季度。