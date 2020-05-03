【巴郡股東會】巴菲特清倉美國4大航空股　難言油價會否顯著上升

股神巴菲特清倉美國航空股！其投資旗艦巴郡周日舉行年度股東大會，巴菲特在會上透露巴郡已悉售手上美國四大航空股，即達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）及聯合航空（United Airlines）。

他解釋，作出如此決定，是因爲整個航空業的前景在過去數個月變得不一樣，直言不會「資助」未來會吞噬現金的企業。巴菲特透露，巴郡投資了70億至80億美元於四大航空公司，沽出它們，已錄巨大虧損，直言未能全身而退，是他的錯誤。

《路透》報導，根據巴郡年報和公司備案文件，截至2019年底，該公司持有達美航空11%的股份、美國航空10%的股份、西南航空10%的股份、聯合航空9%的股份。

指銀行狀況非常好

另外，談及油價，他指受累需求大幅下降，原油生產未來幾年將顯著下降，但不清楚未來油價會否顯著上升，產油企業的末來亦無法預測。

至於銀行業，他指目前銀行的狀況非常好，銀行體系不會發生太大的問題。

手持現金破記錄

受累股災，巴郡今年首季也投資失利，季內虧損497.46億美元（約3,880.2億港元），去年第四季則賺291.59億美元。不過，巴郡首季核心盈利仍按年上升5.69%至58.71億美元。

目前，巴郡手持現金高達破記錄的1,373億美元。巴菲特在股東會上指，沒有像2008年金融危機期間出手向企業提供財務支援，原因是没有看到任何有吸引力的投資。

巴郡在4月淨沽出60億美元股票。