【持續更新】貿易戰恐再燃　恒指跌幅擴大至逾900點

美國總統特朗普威脅向中國加徵關稅，在貿易戰陰霾再濃罩下，市場投資氣氛再轉弱。

【09:48】港股跌幅擴大至逾900點

港股跌幅擴大，恒指最新報23687點，跌956點；國指最新報9632點，跌408點。

【09:45】油價向下 油股下挫

原油市場仍波動，不利油股表現，中海油（0883）跌5.1%，最新報8.34元，中石化（0386）挫6.6%，最新報3.66元，中石油（0857）跌7.9%，最新報2.57元。

【09:38】航空股跑輸大市 巴菲特看淡航空板塊

股神巴菲特旗下巴郡沽清美國四大航空股，直言疫後行業已變得不一樣，又指不會資助現金未來會被吞噬的公司。

今早，航空股隨大市回落，表現跑輸。國泰﹙0293﹚失守9元，報8.98元，挫2.28%；國航﹙0753﹚挫4.7%，報5.31元；南航﹙1055﹚挫5.2%，報3.67元；東航﹙0670﹚挫5%，報3.07元。

內地三大航空股首季盈轉虧。

【09:21】港股低開近750點

港股偏軟，恒指開報23895點，挫748點或3.04%；國指開報9716點，挫325點或3.23%。

【09:18】期指低開逾800點

港股日間期貨早段低開853點或3.48%，報23649點。

【09:12】恒指黑期跌至23750點水平

恒指黑期跌395點，報23766點；道指期貨跌330點，報23289點。

【09:06】道期挫逾300點

道指期貨挫329點或1.39%，報23290點

加關稅或成報復手段

美國總統特朗普日前再度威脅，不排除就新型肺炎疫情，向北京採取報復手段，選項之一是向中國加徵關稅。他直言，與疫情相比，中美年初達成的貿易協議已經變得「次要」。