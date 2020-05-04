喜茶在港八間分店僅兩間營業　K11、荃新天地分店已封圍板

在中國紅極一時的茶飲店「喜茶」（HEYTEA），2018年12月底進軍香港，位於沙田新城市廣場的分店開業時，更有數百人排隊「潮聖」。惟有傳媒報道，「喜茶」在港的8間分店，進駐香港後不足兩年，已有6間分店連環停業。

《香港01》記者今日（4日）到過K11 Art Mall ，發現分店均已封上圍板。

另外，「喜茶」位於荃灣荃新天地的店舖，亦同樣被封上圍板。

《香港01》正就「喜茶」於K11的最新租務情況向發言人查詢，暫時未獲回覆。翻查資料，K11 Art Mall 分店於2019年3月開設；屬「喜茶」的第四間分店，而K11 Musea分店則於2019年9月開設，佔地約4,000方呎。

僅兩分店繼續營業

至於本地餐廳資訊平台OpenRice，「喜茶」位於尖沙咀的3間分店已標示「已結業」；位於銅鑼灣希慎、荃新天地及元朗yoho mall的分店則標示「裝修中」；仍然營業的就只有銅鑼灣時代廣場，以及沙田新城市廣場兩分店。

記者再翻查「喜茶」的內地官方網站，則顯示現時只有銅鑼灣時代廣場、沙田新城市廣場及K11 Art Mall三間分店。

「喜茶」官方網站指，目前在港有三家分店。（喜茶官網圖片）

最新市值或逾160億人民幣

以芝士奶蓋茶聞名的「喜茶」，由內地「90後」聶雲宸於2012年創辦，近年急速發展，據今年三月內乎傳媒《36氪》報道，喜茶即將完成新一輪融資，聯合領投方為高瓴資本和美資基金蔻圖資本（Coatue Management），此輪融資後喜茶估值或將超過160億元人民幣。