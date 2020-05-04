【盈警】領展預告截至3月底財年虧損　物業估值下跌為原因之一

領展房產基金（0823）預告截至今年3月底的財政年度錄虧損，指出主要受到物業估值預期下跌﹑設立支援商戶的同舟計劃，及多方面措施。惟董事會亦預期，截至今年3月底的財政年度，可分派收入仍維持穩定。

領展指出新冠肺炎導致未來經營表現存有不確定性，加上香港及內地經濟及經營環境表現疲軟，預料截至3月底投資物業估值較去年9月底估值下跌。據領展主要估值師高力國際物業顧問（香港）的初步評估，預計投資物業於今年3月底估值為1,932.24億元，較去年9月底估值2,204.34億元下跌12.3%。

領展指出，投資物業為作為賺取穩定及經常收入持有長期投資，且估值虧損為非現金性質，所以對領展經營現金流量及每基金單位分派並影響。

領展又指出已為本港商戶設立3億元的同舟計劃，以紓緩疫情對商戶的經營壓力。根據具體情況並優先考慮受影響最大的行業。有關計劃會向個別商戶提供針對性紓困措施，包括租金寬免，又指出這項支援為自去年下半年以來，受社會事件影響的選定商戶提供紓困工作的延伸。領展指出已實施其他方面措施以支援商戶及鼓勵顧客消費，如降低租金﹑提供免租期及停車場費折扣﹑准許分期繳納租金﹑豁免逾期罰息及服務費。

除支援香港商戶，領展亦為內地商戶提供紓困措施。

正專注控制營運成本

領展指出，同舟計劃及多方面措施帶來的大部份財務影響，根據現行會計準則將反映於截至明年3月底及往後年度內。

領展指出，根據現時所得資料，董事會預料短期內可分派收入仍維持相對可持續性。可是續租租金﹑租用率及商戶挽留，很大程度取決於整體營商環境恢復情況，疫情全球性爆發增加未來經營表現的不確定性，現時難以預測，又指出續租租金下調及租用率下跌，對未來財政年度的財務業績帶來負面影響，惟目前無法量化。領展指出目前正專注於可能的營運成本控制方案，並會繼續監察及保障領展仍維持穩健的財務及流動資金狀況。