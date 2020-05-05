【新冠肺炎】第二季中小企營商信心疲弱　製造業指數跌幅最勁

生產力促進局公布2020年度第二季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，綜合營商指數由上季的33.1下跌6.9至26.2，是有紀錄以來最差，當中的五個分項指數均下降至歷史低位，顯示中小企營商信心疲弱，以「營業狀況」 分項指數錄得最明顯跌幅。

行業方面，三大行業分類指數均下跌，以製造業錄得最明顯的跌幅，較上季下跌8至26.2，當中的「環球經濟」分項指數的跌幅較顯著，相信與全球經濟受疫情影響有關。

生產力局首席數碼總監黎少斌指，中小企的營商信心受因全球疫情大流行而顯得疲弱，因此是次指數錄得新低亦是意料之內，預期在本地及環球經濟各種不明朗因素的影響下，中小企將面臨更困難的營商環境。

劉健恆：不能對商貿金融活動短期內反彈抱太大期望

渣打銀行香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，最新一季調查結果顯示綜合指數及主要分項指數均跌至歷史低位，反映新型冠狀病毒造成全球人命，及嚴重的經濟損失正全面影響企業的營商預期。其中，環球經濟分項指數跌至單位數字，反映受訪中小企普遍憂慮來自封鎖措施及旅遊禁令等因素，對全球性需求所帶來的衝擊。

他預計，中國將率先從這逆境中復甦，但其他國家出現持續的經濟衰退可能會對整體經濟復甦造成壓力，令香港的對外貿易、旅遊業、商業投資及金融活動於短期內反彈不能抱有太大期望。

破產及失業率或第三季見頂

劉健恆續指，香港在去年受到中美貿易戰及本地社會事件的重創，令近期實施的隔離措施所帶來的相關經濟影響變得更為明顯及更難抗禦。最新的調查結果反映銷售及盈利表現前所未有地疲弱，行業的招聘意向分項指數更錄得43.2，預期失業率將會迅速上升。儘管政府已加大財政支出，反映營商成本的分項指數也有改善，但難抵銷上述宏觀經濟衝擊，因此他相信香港本地生產總值在2020年仍維持4.8％負增長，其中以第二季度表現最差，不排除破產及失業率會在今年第三季尾、第四季初見頂，然後明年隨疫情減退、全球經濟狀況復常等而回落。

41%中小企用電子或網上平台銷售推廣

此外，今次調查亦探討中小企利用數碼科技推廣業務的情況，以及中小企實施遙距工作的安排。41%中小企有利用電子或網上平台進行銷售或宣傳推廣，當中63%透過社交媒體宣傳產品或服務。有84%中小企期望在推動數碼科技應用時得到協助，包括合適的工具及系統建議、企業網絡保安支援及相關培訓課程。33%的受訪中小企認為遙距工作安排適合所屬行業。