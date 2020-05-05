經濟「V」型反彈無望？　《路透》調查並無發現受訪者有此預測

環球股市從3月下旬起反彈，早前道瓊斯指數亦曾重上24000點。不過基金業人士對後市看法較審慎，其股票持倉比例更降至7個月新低。

《路透》在4月16至30日期間，對34名來自北美﹑歐洲及日本的基金經理及投資總監進行調查，相關基金經理及投資總監建議將股票在其投資組合佔比，由3月的45.9%降至45.1%。同時債券佔比卻由3月的43.1%升至43.3%，有關比例為自2013年初以來新高。

報道引述一名美國大型基金管理公司投資總監指出，無論從疫苗取得突破，或是經濟層面，均無法指出近期股市走勢屬合理。在封鎖措施持續情況下，按道理股市仍有下行風險。該名投資總監又指出，從債市走勢顯示並無反映出經濟會出現「V」型反彈，反而仍然發出風險信號。

調查中有一條問及受訪者的問題，涉及未來經濟表現。最終有20名受訪者回應，當中12名或60%受訪者預料，經濟走勢屬「U」型，其餘有受訪者預料未來經濟走勢屬「W」型﹑「L」型或鈎型。卻無人預期經濟會出現「V」型反彈。

另有21名受訪者回應有關未來股市走勢的問題，其中18名受訪者認為，未來3個月股價走勢將進一步向下。

此外在回應債息走勢的20名投資者，有75%預料債息會進一步向下。