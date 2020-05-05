沛嘉醫療今起招股　首日錄孖展認購額近520億元　超購220倍

生物醫藥類股份，為今年投資者焦點。內地經導管心臟瓣膜醫療器械生產商沛嘉醫療 （9996）今日首日招股，大受投資者歡迎，據5間券商資料顯示，合共錄得518億元孖展額，較公開發售集資額2.34億元，超額認購220倍。

其中輝立已借爆200億元孖展額度，耀才（1428）已借出150億元孖展，並且已有頭槌飛，信誠則已借出105億元孖展。

入場費15515元

該公司計劃集資最多23.4億元，每股招股價15.36元，總發售1.525億股。以每手1,000股計算，入場費為15,515元。該股的聯席保薦人為摩根士丹利及華泰國際， 計劃於今日起至5月8日招股，並將於5月15日掛牌。

據初步招股文件顯示，沛嘉醫療已開發6款註冊產品，以及擁有20款處於各個開發階段的在研產品，包括集團的核心產品TaurusOne®。

公司引入的14位基石投資者的投資額佔集資額約5成，共認購1.51億美元（約11.8億港元）。當中，Fidelity International投資最多，投資金額為5,000萬美元（約3.9億港元）。

截至2019年9月底止首三季，集團首次錄得收入約1,102.3萬元（人民幣，下同），惟期內虧損進一步擴大至2.4億元，2018年同期虧損為5,126.1萬元。