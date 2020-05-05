莎莎發盈警　料全年轉虧　勁蝕5至6億

莎莎國際（0178）發盈警，公司預期截至今年3月底止全年業績，撇除使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，期內將錄得約2.6至3億元虧損，當中包括終止新加坡零售業務所產生約4,000萬元之一次性虧損。

若計及使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備約2.4至3億元，本財政年度的年內虧損約為5至6億元，而去年同期的年內溢利則為4.71億元。

上述的計提減值撥備約2.4至3億元，集團稱是由於採納香港會計準則第36號所確認之零售店舖資產減值（包括使用權資產及物業、機器及設備），在新型冠狀病毒影響下，零售店舖（尤其是香港遊客區）的銷售大幅下跌，以致出現虧損而作出減值撥備。此減值撥備為非現金性的會計處理方式，因此對本財政年度的現金水平並無任何影響。

社會事件、新冠病毒使零售雪上加霜

董事會指，自去年7月開始，香港特區已因社會事件引致內地訪港旅客人數大幅下滑，導致中期業績錄得虧損。而今年初新型冠狀病毒爆發後，訪港旅客人數進一步急劇下跌，本地消費意欲亦受拖累，導致集團於香港特區零售店的銷售雪上加霜。在新型冠狀病毒影響下，除集團於香港特區的店舖以外，澳門特區和中國內地的店舖人流及零售銷售也大幅下跌，電子商貿業務亦因物流受阻而受影響，而一直以來錄得盈利的馬來西亞市場也於2月開始受疫情影響。

集團強調目前現金足以應付現時業務所需，但面對前所未見的全球性病毒爆發，營商環境現時十分艱難，管理層已果斷地採取多項應變措施，包括引入防疫產品以應付員工及顧客目前所需，並即時全方位減低成本以保留營運資金，同時改善員工及成本架構，簡化流程及推動工作自動化，以提升營運效益。