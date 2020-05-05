歐舒丹料損失銷售額5600萬歐元　建議削25%股息

護理品品牌L'OCCITANE（歐舒丹，0973）估計，新冠肺炎導致損失的銷售總額為約5,600萬元（歐元‧下同）（約4.71億港元），或2020年第四季度總銷售額的約17%，根據疫情前的銷售趨勢、內部預測、關店數量、店舖營業時間縮短以及轉售客戶暫停訂單而預估。

香港銷售上季跌41.8%

集團表示，疫情嚴重影響了2020年第四季度的銷售表現，特別於中國內地、香港及日本，上季銷售淨額為3.38億元，其中香港上季銷售淨額為1,792.6萬元，按報告匯率計算及固定匯計算分別下降41.8%及43.3%。

以全年計，集團銷售淨額為16.44億元，接報告匯率計算及固定匯率計算分別增長15.2%及12.8%，按地區劃分的增長，按報告匯率計算，英國以165.1%增幅領先，其次是美國及俄羅斯，分別增長27.3%及14.4%。其中香港倒退8%。

歐舒丹指出，鑒於環境不明朗，董事及高級管理人員的基本薪酬降低25%、建議將2020財年的股息減少25%、重新協商商業租金、透過臨時性無薪休假或休假及短期工作計劃減少員工成本、優化或推遲可支配支出，例如營銷及推廣投資；延遲或取消商舖開業及裝修以降低資本支出。