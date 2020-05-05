阿里巴巴守不住200元　林少陽：始終呢個因素令好多人沽空佢

在新冠肺炎疫情下，環球股市急挫後呈現報復性反彈，港股已回升13%。不少股份已從低位反彈超過2成，部分更逼近高位甚至破頂。不過，去年底才回港第二上市的阿里巴巴（9988），縱使有著納入恒指，成為成份股的憧憬，但近日股價疲軟，未能企穩200元大關。到底阿里巴巴受甚麼因素影響，導致其近日跑輸大市？

回顧過去一個多月，阿里股價從低位167.6元，一度回升至211.8元，但最近未能隨大市造好，已逐步回落至190元水平以下，較低位僅升13%。另一邊廂，股王騰訊（0700）近日繼續表現強勢，一度挨近420元大關，創今年2月中新高，將3月「股災」的跌勢全數收復，最新仍企穩400元大關，較低位累彈超過兩成。

同樣是中國的科技巨擎，市值已高達約4萬億元水平，為何近日騰訊強勢時，阿里則跑輸大市？以立投資董事總經理林少陽相信，近期阿里比較弱勢的原因，主要基於軟銀有意出售140億美元的阿里股票等資產一事，令阿里股價持續受壓。

同樣受疫情影響物流的美團點評，股價未有像阿里持續受壓，最新仍企穩100元以上。（資料圖片）

疫情並非令阿里受壓的主因

林少陽認為，雖然市場預期阿里巴巴首季業績將受疫情拖累，尤其是1月中起物流業大受影響。不過，縱觀其他同樣受影響的中資股，例如美團（3690），近日股價仍然高企，重返「紅底股」之列。故此，他認為近日阿里股價受壓並非主要受疫情所致。

至於有指另一中概電商股京東有意回港上市，對阿里構成競爭，林少陽坦言「雖然港股競爭大咗，但要買京東嘅人一早喺美國已經買咗」，不認為競爭是導致股價受壓的主因。

軟銀出售約140億美元的阿里巴巴股票，投資者爭取在計劃落實前加緊沽空。（Getty Images）

傳軟銀曾以每股190元「批股」 惟交易告吹

早前有消息指，軟銀計劃出售約140億美元的阿里股票。據市場消息透露，早前軟銀的確在市場「試水溫」，並計劃以平均每股190元出售阿里的股票，但最終成交告吹。林少陽稱，自從消息流出後，市場上阿里的「Short selling」（沽空）活動更活躍，沽空比率持續增加，尤其在4月底的沽空成交明顯增加。以今日為例，大市全日沽空金額116.13億元，阿里巴巴以26.74億元居冠，沽空比率達52.5%，創上市最高沽空比率。

林少陽分析指，相信在軟銀宣布正式的出售計劃前，這些沽空阿里的投資者會一直「質低」股價，日後便可以比軟銀「批股價」更低的價格買入阿里股票。不過，林少陽認為倘最終軟銀無意出售阿里股權，投資者沽空有一定風險。

早前已有市場人士教路，在軟銀減持落實之前，先沽空阿里，並買入價外的認沽期權，以盡量賺取更多期權金。