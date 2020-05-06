【持續更新】恒指企穩24000點　半日升157點

美國股市升勢持續，加上今日為內地假期後，A股重新開市，預料備受關注。

【12:03】

恒指半日升157點，中午收市報24026點；國指中午收市報9759點，升61點，成交額為546.3億元。

【11:42】內地股市拗腰倒升

內地股市拗腰倒升，上證中午收市報2862點，升2點或0.1%，深成中午收市10804點，升82點或0.8%，滬深300最新報3912點，升0.3點或0.01%，創業板最新報2091點，升22點或1.1%。

【11:19】中芯升幅擴大至逾1成

中芯（0981）升幅擴大，最新報16.88元，升10.6%，華虹半導體（1347）升5.4%，最新報15.92元，從事製造半導體生產設備的ASM太平洋（0522），最新報81.8元，升3%。

恒指最新報24043點，升175點；國指最新報9768點，升70點。

【10:12】大市重上24000點

港股升幅擴大，恒指重上24000點，最新報24016點，升147點；國指最新報9771點，升73點。

【10:09】餐飲股回落 大家樂挫2.5%

餐飲股今早回落，大快活（0052）跌2.5%，最新報18.88元，大家樂（0341）最新報15.98元，跌2.7%，太興（6811）跌2.6%，最新報1.47元，翠華（1314）跌2.8%，最新報0.35元。

【09:53】零售股早段走勢個別

莎莎（0178）昨日發盈警，今早股價受壓，最新報1.38元，跌2.1%；至於預告會削減派息的歐舒丹（0973），最新報12元，升3.1%。其他零售股方面，周大福（1929）升0.6%，最新報6.45元，佐丹奴（0709）跌1.3%，最新報1.47元。

【09:28】A股長假期後重開 上證表現疲弱

內地股市在長假期後重開，惟表現疲弱，上證最新報2831點，跌28點或1%，深成最新報10618點，跌103點或1%，滬深300最新報3867點，跌45點或1.2%，創業板最新報2052點，跌17點或0.8%。

【09:21】恒指今早平開

恒指今早近乎平開，最新報23868點，跌1點，國指最新報9699點，升1點。

恒指今早近乎平開，最新報23868點，跌1點，國指最新報9699點，升1點。

騰訊（0700）升0.1%，最新報406.6元，友邦（1299）升0.7%，最新報68.3元，滙控（0005）跌1.3%，最新報38.5元，建行（0939）跌0.5%，最新報6.06元。

科技股方面，阿里（9988）升0.7%，最新報189.9元。