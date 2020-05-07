內地金融委首度對原油寶發聲　罕有舉措意義為何？

中國銀行（3988）在其官方網站公布「原油寶」事件處理結果，1,000萬元人民幣（人民幣‧下同）以下的散戶有機會拿到20%的保證金，1,000萬元以上的大客戶則需要自行承擔保證金損失，至於穿倉部分，由中行承擔。

由於4月20日西得克薩斯輕質（WTI）原油期貨價格暴跌收於負值，導致中國銀行原油寶產品投資者不僅虧光了本金，還倒欠銀行保證金。根據網傳疑似中行內部匯報材料顯示，好倉持倉的個人客戶虧損約為2.1億元人民幣，客戶穿倉損失約3.7億元。據《路透》報道，中行原油寶此次穿倉部分損失近60億元。客戶保證金損失超過40億元。

武漢解封是中國疫情防控得到有效控制的標誌，圖為解封后首列高鐵駛出維護停靠站。（新華社）

金融委就原油寶事件發聲

「原油寶」事件引發了廣泛社會關注和輿論熱議。5月4日，中國國務院副總理劉鶴主持國務院金融穩定發展委員會第二十八次會議。官方公布的會議通稿中特別強調：「要高度重視當前國際商品市場價格波動所帶來的部分金融產品風險問題，提高風險意識，強化風險管控。要控制外溢性，把握適度性，提高專業性，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益。」

這是金融委針對原油寶事件首次發聲。由於金融委在職能上屬於國務院序列的議事協調機構，以宏觀層面推進金融穩定為目的，並不承擔類似銀行保險監督管理委員會等「監管者」的角色，因此，金融委對於單一事件正面回應，其實是比較罕見的。

事實上，從4月8日至今，在不足一個月時間內，劉鶴已經密集召開了四次金融委會議。值得注意的是，目前官方網站的會議通稿中，最近一次會議是「第二十八次」。前一份通稿中，「第二十六次」會議召開時間是4月15日。也就是說，在5月4日會議和4月15日會議之間，第二十七次會議內容還未向外界公布。

儘管如此，三次會議透露出的政策信號已經十分明顯。金融委三次提到「資本市場制度建設」，措辭更是一次比一次嚴厲。在第二十五次會議中提到：「不斷強化基礎性制度建設，堅決打擊各種造假和欺詐行為」。赴美上市中國企業瑞幸咖啡財務造假醜聞發生後，金融委提到：「一些上市企業無視法律和規則，涉及財務造假等侵害投資者利益的惡劣行為。監管部門要依法加強投資者保護，提高上市公司質量，確保真實、準確、完整、及時的信息披露，壓實中介機構責任，對造假、欺詐等行為從重處理。」最新一表態則是：「必須堅決維護投資者利益、嚴肅市場紀律，對資本市場造假行為「零容忍」。要堅持市場化、法治化原則，完善信息披露制度，堅決打擊財務造假、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，對造假的上市公司、中介機構和個人堅決徹查，嚴肅處理。」

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，新《證券法》實施後，加強信息披露監管、打擊違法違規行為是大勢所趨，對於造假，欺詐等行為將會從重處罰。目前，中國也在考慮推出證券集體訴訟制度，希望通過不斷完善制度來保護投資者利益。有分析認為，瑞幸咖啡可能會成為證券集體訴訟制度的「磨刀石」。

各地陸續恢復正常生產生活，不少民眾選擇在五一假期外出散心。（Reuters）

從已經公布的三次會議內容來看，在疫情防控常態化前提下，金融業支持復工復產的工作正在不斷細化。4月8日金融委會議中表態：「綜合運用多種政策工具保持流動性合理充裕，堅持股票市場正常開市，拓寬企業低成本融資渠道，針對受疫情影響較大的區域、行業和企業提供差異化金融服務。」客觀地說，這樣的表態還比較籠統。

4月15日，關於金融政策，會議指出「加大逆周期調節」「從總量和結構同時入手」。此類表述是宏觀政策應對經濟下行風險比較常規的說法。而在最新一次會議中，階段性工作重點已經細化到「中小銀行深化改革和補充資本」。

由於海外疫情形勢嚴峻，外需低迷，對中國經濟造成第二波衝擊。中共高層出台多項扶持政策，希望幫助企業渡過難關。大型國有銀行和股份制銀行可以通過可轉債、優先股、永續債和定向增發等方式補充資本。但由於資本安全邊際約束，中小銀行信貸投放能力受限。

數據顯示，截至2019年末，以城商行、農商行為代表的中小銀行資本補充情況相對較弱，2019年以來主要介於12%至13%區間，較非系統重要性銀行監管紅線10.5%的安全邊際較小。因此，拓寬銀行資本補充渠道，向企業輸血成為下一步金融支持實體經濟的工作重點。