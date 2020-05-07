【新冠肺炎】學者﹕全球經濟或陷入通脹型經濟蕭條

歐美經濟正面臨著新型冠狀病毒肺炎疫情帶來的重大危機，有分析稱疫情之後世界經濟將進入罕見通脹型經濟蕭條期。

經濟史學家羅伯特·斯吉德爾斯基（Robert Skidelsky）認為，當全球經濟走出防疫封鎖的時候，可能面臨一場獨特的「通脹型經濟蕭條」，一方面失業率飆升，另一方面政府拼命花錢支撐需求。他說，疫情經濟衝擊與大蕭條的區別在於，防疫封鎖至今尚未導致購買力下降，這主要是因為政府介入補貼工資。

歐美等發達經濟體正經受新冠肺炎帶來的衝擊，各行業普遍蕭條，失業率大漲。圖為，意大利疫情下的馬戲團。（AP）

僅在歐洲，這種支持截至目前已經挽救了約4,000萬個工作崗位。不過，Skidelsky表示這也將推動價格上漲。Skidelsky是英國經濟學家約翰·凱恩斯（John Keynes）三部曲傳記的作者。他在《彭博電視》訪問時指出﹕「當我們走出防疫封鎖之時，將同時出現蕭條和通脹，這非常非常不尋常。」

Skidelsky說，1970年代的「滯脹」有一些先例。當時的滯漲導致各國放棄利用政府預算來管理經濟的凱恩斯主義，中央銀行取而代之。但是，防疫救濟響應已經模糊了財政與貨幣政策的界限，中央銀行不斷降低借貸成本，幫助政府增加開支以度過危機。

美聯儲（Fed）於4月底發表的政策聲明顯示，目前的公共衛生危機將在短期內嚴重影響經濟活動、就業和通脹，並對中期經濟前景構成相當大的風險。鑑於這些發展，決定將聯邦基金利率的目標區間維持在0%至0.25%。為了支持信貸流向家庭和企業，美聯儲將繼續購買所需數量的美債和機構住房及商業抵押貸款支持證券，以支持市場平穩運行，從而促進貨幣政策向更廣泛金融環境的有效傳導。此外，聯邦公開市場委員會將繼續提供大規模的隔夜和定期回購協議操作。委員會將密切監測市場情況，並準備適當調整其計劃。

值得關注的還有，美國人力資源管理協會（SHRM）最新的調查發現，有52%的小企業預計會在6個月內倒閉。這項對375家公司的調查是在4月15日至4月至21日期間進行的，並未考慮到美國一些州份在本月重新開放造成的商業狀況的改善。SHRM首席執行官表示，「但這可能是迄今為止最令人震驚的發現。小企業確實是我們經濟的支柱。」

此外，當地時間5月6日，歐盟委員（European Commission）會發布2020年春季經濟展望。歐盟委員會預計，歐元區2020年經濟萎縮將達到創紀錄的7.75%，並在2021年經濟增速恢復至6.25%。