花旗委任Vishal Kapoor為財資及貿易金融部香港區主管

花旗集團今宣布委任Vishal Kapoor為財資及貿易金融部（TTS）香港區主管，負責帶領團隊為全球跨國公司、金融機構及公共服務部門等機構客戶提供創新的支付、現金管理及貿易融資服務，藉以推動集團財資及貿易金融業務持續增長。任命即時生效。

Vishal Kapoor。（花旗提供）

花旗指，Vishal是集團的資深要員，效力集團25年來曾擔任多項高級職位。出任現職前，他是貿易業務亞洲區主管 （Head of Trade for Asia），透過開發和推廣嶄新貿易方案，積極推動業務轉型及發展。在加入財資及貿易金融部之前，Vishal曾先後在集團的香港及印度資本市場服務部（Capital Markets Origination） 和企業銀行部出任過多項職務。

Vishal將向花旗集團亞太區財資及貿易金融部主管Rajesh Mehta及花旗集團香港及澳門區行長伍燕儀匯報。

伍燕儀表示，香港是集團財資及貿易金融部在亞太區最大的市場，該業務收入在過去5年錄得雙位數增長，各行各業的企業都越來越意識到有需要加快數碼化轉型步伐，而集團正好具備優厚條件，支援客戶推動業務數碼化。她指Vishal對集團業務環境擁有淵博知識，加上資歷深厚且涉獵廣泛，讓花旗在為滿足機構客戶不斷演變的需求提供解決方案方面，未來繼續引領業界。