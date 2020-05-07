【各界回應】李小加明年不續任　證券界料與併購倫交所失敗無關

香港交易所（0388）行政總裁李小加，將於明年10月底後不再續任，消息讓市場人士相當意外。對於李小加從2010年1月擔任行政總裁一職後表現，多名證券界人士均給予不俗評價。在談及下任行政總裁人選有何條件時，提升港交所國際地位是其中一項任務。

張華峰﹕李小加完善香港市場體系

立法會金融服務界立法會議員張華峰指出，李小加過往表現不俗，包括處理同股不同權，以及有關中概股回歸是否可以納入指數等議題，多年來已提升香港金融市場硬件上水平，同時亦改善了交易系統及買賣平台。早前當港股出現大上大落時，仍可以應付自如。

張華峰指出，早前港股出現大上大落，李小加仍應付自如。（張浩維攝）

至於今次李小加選擇不續約，會否與去年港交所無法收購倫敦證券交易所有關？張華峰認為無法收購倫敦證券交易所，只屬商業決定而已。

被問及對下任港交所行政總裁期望時，張華峰李小加指出完善了香港股市的硬件，期望下任行政總裁可以是一名拓展業務能力。

詹培忠﹕盡忠職守

立法會金融服務界前議員詹培忠則以盡忠職守四字，來評價李小加；又指出李小加多年來帶領港交所應付大鱷，以及靈活地處理不同界別的反應，表現實屬不俗。

被問及對下任港交所行政總裁人選要求時，詹培忠指出現時華資經紀在經營上較困難，希望下任行政總裁可以繼續拓展業務，並且讓港交所更具代表性，及在背靠中國前題下，可以有更大發展。

詹培忠指出，李小加多年來成功平衡各方利益。（資料圖片）

徐聯安﹕李小加帶來新思維

香港證券業協會主席徐聯安表示，李小加任內帶來很多新思維，如國內銜接或科技更新等，對港交所作為國際性的交易所有良多建樹，對他計劃離任感到可惜。

問到李小加突然選擇離任，會否與去年併購倫交所失敗有關，他認為並無特別關係，指併購是配合交易所新的3年戰略規劃，如擁抱科技，提升國際競爭力等，至於個人原因則難以猜測。

徐聯安指，李小加是港交所主要領導層，對港交所發展方向有重要角色，但不認為要擔心新任人選，因現時已有既定機制遴選，交易所亦有完善管治架構，人才眾多。他又說，港文所牽涉中國資本市場對外的重要位置，新管理層需對國際及國內認識深切，與各方關係融通。

香港證券業協會主席徐聯安對李小加將離任感可惜。（資料圖片）

蔡太：未來人選未必要有名

將近90歲的「股壇老行尊」、香港證券商協會永遠名譽會長蔡陳葆心（蔡太）說，曾與6任交易所主席共事，但與現任交易所人事沒太多接觸，不敢說李小加對交易所有何特別貢獻，「都啱嘅，換下人，社會同世界都變，換個新人都應該可以」。她說，未來人選未必要相當有名，「得個名未必真係做到嘢。」