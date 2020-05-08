【美股】道指升逾450點　納指企穩9000點大關

亞太區股市今日普遍高收，其中日本股市更錄得逾500點升幅，重上2萬點。中美恢復高層貿易對話，加上美國失業率較預期低，對歐美股市有支持。

【04:15】歐洲股市造好

道指上漲455點或1.91％，收報24331點；標指全部11個板塊均表現良好，收報2929點，升48點或1.69％；納指升141點或1.58％，收報9121點。

蘋果公司表示，下周開始會重開少數美國門市，刺激股價上漲2.4％。

【03:15】歐洲股市造好

歐洲股市造好，德國DAX指數收報10904點，升1.35%或145點；法國CAC指數收報4549點，升1.07%或48點。

【01:40】道指收復24200點

美國股市持續上升，道指最新報24212點，升336點或1.4%，標普升36點或1.28%，最新報2917點，納指升112點或1.25%，最新報9092點。

【23:00】道指升幅維持逾300點

美國股市升幅持續，道指最新報24183點，升307點或1.3%，標普升31點或1.1%，最新報2912點，納指升94點或1.1%，最新報9074點。

【21:40】迪士尼升1.7% Uber漲6%

上海迪士尼樂園重新開放後，門票極速沽清，迪士尼漲最新升1.6%。Uber業績佳，首季餐飲配送業務Uber Eats收入增長超過五成，股價漲超過6%。

【21:35】航空股再高飛 郵輪股急漲

美國航空升3.25%，西南航空漲3.6，聯合航空升5.1%；達美航空升4%。挪威郵輪融資成功，急漲逾8%；皇家加勒比郵輪升4.3%；嘉年華郵輪漲4.4%。

【21:30】美三大指數連續4日高開

美國三大指數高開，道指升333點或1.38%，最新報24,207點；標普最新報2912點，升31點或1.1%；納指最新報9053點，升73點或0.8%。

【21:17】美三大指數期貨升幅擴大

美國勞工部公布4月份非農業職位減少2,050萬份後，美國三大指數期貨升幅反而擴大，道指期貨升260點或1.1%，最新報24,103點，標普期貨最新報2910點，升30點或1.1%，納指期貨最新報9169點，升62點或0.7%。

【21:04】美國4月非農業職減少2050萬份

美國勞工部公布4月新增非農業職位等就業數據，期內減少2,050萬份職位，較市場人士預期減少2,150萬份職位為佳；失業率增至14.7%，亦較預期的16%。兩項數據均為二次大戰以來的新高，反映出為對抗新冠肺炎疫情帶來的影響，在2個月前失業率更只有3.5%。

若計及不再尋找工作，及處於就業不足的真實失業率，則增至22.8%。勞工部又指出，失業人數大增至2,310萬人。其中休閒及住宿受到影響最大，損失了770萬個職位；健康護理行業亦損失了逾140萬個職位，零售行業失業人數達210萬人。製造業及築造業分別流失130萬及約100個萬職位。

【18:25】布蘭特期油重上30美元

油價上揚，6月紐約期油每桶最新報24.23美元，升2.9%，布蘭特期油每桶最新報30.03美元，升1.9%。

金價方面，紐約期金每盎司最新報1,733美元，升0.5%；現貨金每盎司最新報1,721.88美元，升0.3%。

【17:45】道指期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升255點或1.1%，最新報24098點，標普期貨最新報2910點，升30點或1.1%，納指期貨最新報9197點，升89點或1%。

【17:41】英股升幅擴大

歐洲股市維持升勢，英國富時指數最新報5935點，升82點或1.4%，德國DAX指數最新報10826點，升67點或0.6%，法國CAC指數最新報4535點，升33點或0.8%，西班牙IBEX指數最新報6740點，升9點或0.1%，意大利MIB指數最新報17310點，升65點或0.4%。

【15:48】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升236點或1%，最新報24079點，標普期貨升28點或1%，最新報2908點，納指期貨升82點或0.9%，最新報9190點。

【15:42】歐洲股市早段上揚

英國富時指數最新報5935點，升82點或1.4%，德國DAX指數最新報10870點，升111點或1%，法國CAC指數最新報4525點，升24點或0.6%，西班牙IBEX指數最新報6766點，升35點或0.5%，意大利MIB指數最新報17316點，升71點或0.4%。