美國4月非農數據和失業率優於預期　中美貿易關係緩和

美國經濟數據優於預期，且中美貿易關係似是緩和，道指升455點。

美國勞工部宣布，美國4月非農就業人口減少2,050萬人，為史上最大降幅，但低於預期的減少2,200萬人。4月失業率升至14.70%，創1940年代二戰結束軍人集中復員以來的最高水平，但也不及預期的16%。不過，一些政府經濟學家表示，實際失業率可能比公布值還高出5%左右。

4月平均時薪增幅為7.9%，預期值和前值分別為3.30%和3.10%。薪資數據大幅上升的原因是許多低薪崗位消失，拉高平均值。

穆迪分析貨幣政策研究負責人賴恩斯威特（Ryan Sweet）說：「這真是災難性的。」每個數字背後都是一個人，他認為，要從這樣的情況中恢復過來將需要數年時間。一種情況是，有很多的裁員只是臨時的，因此人們有望在經濟重新開放後儘快重回崗位。但他強調，這並不能得到保證。

中美首階段貿易協議的實施據報取得良好進展。(路透社)

中美首階段貿易協議實施取得良好進展

消息面上，5月8日晚間，美國貿易代表辦公室發表聲明稱，美國貿易代表羅伯特·萊特希澤（Robert Lighthizer）及財政部長史蒂文·姆努欽等人蔘與和中國國務院副總理劉鶴的貿易通話，「雙方一致認為第一階段貿易協議的實施取得良好進展」。

國際貿易的相關報道緩解了市場對新冠肺炎疫情造成中美雙方關係緊張的擔憂。

經濟重啟困難重重

值得關注的是，美國總統特朗普（Donald Trump）正尋求在11月大選中贏得連任，這次經濟危機給他帶來麻煩。特朗普政府對疫情的最初反應受到批評後，特朗普渴望重啟經濟。對於經濟重啟應該如何進行，美聯儲（Fed）官員憂心忡忡。

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克（Bostic）表示，儘管美國各州已經開始重啟經濟，但尚不清楚消費者是否準備好前往商業場所。

明尼亞波利斯聯儲主席卡什卡裡（Cascari）警吿稱，重啟可能要分階段逐步進行，若出現第二波感染可能需要恢復實施封鎖措施，「病毒仍在全國大部分地區蔓延，我們必須繼續慎重行事，不要過快重啟，因為我們可能會為此付出代價……這可能是一場持續時間更長的磨難，而不僅僅是短暫停擺後非常迅速的復甦。」