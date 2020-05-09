IMF警吿美中不要再打貿易戰　全球化不能走回頭路

國際貨幣基金組織（IMF）暗示可能下調全球經濟預估，並警吿美國和中國不要重啟貿易戰，這可能削弱從新冠病毒大流行中復甦的勢頭。IMF4月份預計，全球經濟將萎縮3.0%，這將是自1930年代大蕭條以來最嚴重的衰退，2021年將預計出現部分反彈，但該機構警吿說，結果可能會更糟，這取決於疫情的發展。

路透社報道，IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在歐洲大學研究所（European University Institute）主辦的一個網絡活動上表示，許多國家最近的經濟數據低於IMF對2020年經濟萎縮3%的悲觀預測。

格奧爾基耶娃說:「如果沒有立即的醫療解決方案，對一些經濟體來說，不幸的是可能出現更不利的情況。」她補充說，「對這種病毒的行為的未知正在為預測蒙上陰影。」

全球進出口貿易正受到新冠肺炎疫情的打壓。（新華社）

值得關注的是，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅要通過徵收新關稅或其他措施懲罰中國對疫情的處理，並在5月8日暗示他可能會終止「第一階段」中美貿易協議。市場普遍認為，新冠肺炎疫情帶來的不確定性和經濟疲軟對中美兩國履行貿易協議帶來了挑戰。

對此，格奧爾基耶娃警吿稱，退回到保護主義可能會削弱全球經濟在關鍵時刻復甦的前景。她說，重振世界貿易對確保全球經濟復甦至關重要。