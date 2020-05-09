路透：深交所擬於8月正式實施創業板改革並試點註冊制

三位消息人士對路透表示，中國深圳證券交易所擬於8月正式實施創業板改革並試點註冊制，時值深圳經濟特區成立40周年。

路透社引述三位消息人士稱，對於目前在審的待上市企業會全面平移至交易所，共享證監會的審核成果。已過證監會初審會的企業更改格式內容後直接上會，已經反饋的儘快開初審會；其他企業按照新的格式更改申報正常按時間順序審核。

消息人士並表示，監管層強調將嚴打造假、對欺詐絕不手軟，要求券商等中介機構要做好內控，把好質量關，監管形式將以現場督導為主、核查也將以問題為導向。

中共中央全面深化改革委員會4月末審議通過《創業板改革並試點註冊制總體實施方案》，表示要著眼於打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，推進發行、上市、信息披露、交易、退市等基礎性制度改革。

創業板改革並試點註冊制是當前中國資本市場乃至中國金融系統的頭等大事。（新華社）

據中國官媒央視財經微博報道，創業板改革並試點註冊制後，新上市企業上市前五日不設漲跌幅，之後漲跌幅限制從目前的10%調整為20%。

深交所最新修訂的創業板投資者適當性管理實施辦法要求，個人投資者參與創業板交易應符合：申請權限開通前20個交易日證券賬戶及資金賬戶內的資產日均不低於人民幣10萬元（不包括該投資者通過融資融券融入的資金和證券）；且參與證券交易24個月以上。

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