太興集團首季收入料減少20%至25%　中期表現續受多項因素左右

太興集團﹙６８１１﹚表示，集團於所有主要地區之2020年第一季度收益受到了社交聚會的監管限制、市場氣氛疲弱以及消費意欲低迷的嚴重影響，香港之餐廳營業時間已按顧客流量作出相應調整，而集團內地眾多餐廳因當地政府實施各項嚴格措施以遏制新冠病毒，曾暫停營運。因此，集團2020年第一季度的收益約為6.4億元，與2019年同期比較減少約20％至25％。

另外，太興又指，截至2020年6月30日止６個月之業績及表現，將繼續受市場狀況、消費意欲和其他因素的影響（如從政府計劃中獲得援助以及放寬預防新冠病毒措施）。

太興補充，新型冠狀病毒爆發導致集團經營環境充滿挑戰，而集團於2020年第一季度業務表現無可避免地受到影響。為應對餐飲服務市場面臨的困境，於2020年第一季度，集團主動調整其商業策略及採取了新措施，旨在確保其客戶和員工的安全，並將新冠病毒可能對其業務營運和財務業績造成的負面影響減至最少。

於香港，按照有關餐飲業務的要求和指示，集團向所有員工提供工作用的口罩和手套，要求所有員工和客戶在進入集團的營業場所前先測量其體溫，並提供酒精消毒洗手液供客戶和員工使用。此外，集團已加強提升自取及外送服務銷售。

另外，太興指，公司在租務、食材成本及其他營運開支方面已實施各種節省成本的措施，並一直積極管理其營運資金水平，以確保集團保持良好的流動資金狀況。同時，公司一直密切留意於香港為飲食服務業提供政府援助的情況。