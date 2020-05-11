【持續更新】恒指升幅擴大至逾500點　收復24700點

恒指上周累跌約410點，但總算企穩24000點樓上，在貿戰陰霾愈來愈濃下，能否再下一城，有望觀察。

【10:07】恒指升幅擴大至逾500點

恒指最新報24741點，升511點；國指最新報10067點，升198點。

【09:55】內地影院漸解封 影業股借勢炒上

內地疫情受控，國務院發指導意見稱，按照相關技術指南，在落實防控措施前提下，採取預約、限流等方式，重新開放包括戲院、遊藝廳等密閉式娛樂休閒場所。

受消息刺激，影業股大漲，貓眼娛樂﹙1896﹚升5.6%；阿里影業﹙1060﹚升6%；IMAX中國﹙1970﹚升4.7%。

【09:49】騰訊周中績前造好

騰訊（0700）周三（13日）公布業績，股價今日造好，升2.5%至428.6元。該股較今年3月低位已累升約三成，早已突破南非大股東Naspers的配股價（405元）。

【09:46】港股升幅擴大

港股升幅擴大，恒指升489點，最新報24719點；國指最新報10053點，升185點。

【09:44】亞太區股市上揚

亞太區股市上揚，日本股市今早重上20500點，最新報20515點，升335點或1.7%，澳洲ASX 200指數最新報5456點，升65點或1.2%，台灣加權指數最新報10992點，升90點或0.8%，南韓KOSPI指數最新報1953點，升8點或0.4%，新加坡海峽時報指數最新報2603點，升11點或0.5%。

【09:38】科技股續上揚 小米升逾4%

科技股續上揚，小米（1810）升4.5%，最新報11.7元，騰訊（0700）升2.2%，最新報427.6元，美團（3690）升2%，最新報113.8元，阿里（9988）升2.4%，最新報198.1元。

【09:30】上證重上2900點

內地股市高開，上證高開6點或0.2%，最新報2901點，深成最新報11053點，升52點或0.5%，滬深300最新報3974點，升11點或0.3%，創業板最新報2137點，升12點或0.6%。

【09:21】港股高開近1%

恒指開報24470點，升240點或0.99%；國指開報9971點，升103點或1.04%。