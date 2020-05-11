《南華早報》﹕國泰機組主管發員工備忘　稱致力保留機師的工作

近日傳出進行結構結重，以及整合旗下品牌的國泰航空（0293），部份機師有機會面臨裁員危機。據《南華早報》引述機組人員總經理Alex McGowan，向員工發出的備忘錄內指出，目前正為維持機師的工作崗位而努力；又透露公司即將與香港機組人員協會進行討論，形容是次討論具挑戰性。報道又指出，備忘錄內提及早年公司的重組計劃內容﹑經調低的機師合約內容。

Alex McGowan在備忘錄內又指出，希望經過與機組人員協會商談後，可以解決今次疫情對本港機師的影響；並且就缺乏詳細資訊，導致市場傳言流轉的情況致歉。

在備忘錄內提出1998年及2017至2018年的重組，導致數以百計人員離職。其中在1998年國泰合共有760人離職，最終讓公司能夠在2003年沙士爆發，以及2008至09年金融危機期間，可以保留團隊。公司亦確認因關閉在北美的外站，有566名機組人員離職。

2018年版本合約調低機師薪酬

Alex McGowan指出難再重提讓公司團隊維持在一起，只能說是會採取連串措施，讓公司業務得以長期延續下去。他又指出已有500名機師，已簽署2018年版本的合約；相信透過有關合約安排，配合機師編更等安排，為公司渡過今次難關奠下基礎。

在2018年版本合約，高級機師人工減少40%，並不包括房屋及教育津貼，較低層的機師人工較以往減少23%。由於該版本的合約，機師只能獲保證較少的最低保證工作小時，機師人工自然會減少。當時已有機師指出，新合約安排讓他們難以應付日常生活。