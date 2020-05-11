【美股】科技股帶動　道指跌幅收窄　納指連續6日造好

亞太區股市今日普遍上揚，歐洲股市早段延續亞股升勢，其中英國股市與6000點只差一點，其後掉頭向下。

【04:40】道指收市跌逾百點

不少國家正計劃或已開始逐步取消應對消新型冠狀病毒肺炎疫情的隔離措施，市場關注美國政府重啟經濟活動進程，部份投資者仍憂慮疫情第二波爆發，拖累美股周一（12日）一度下跌約250點，但中段在大型科技股帶動下，道瓊斯工業平均指數跌幅收窄，收報24221.99點，跌109.33點或0.45%；納斯達克指數收報9192.34點，升71.02點或0.78%，連續第6個交易日造好，創今年最長連升日數紀錄；標準普爾500指數升0.39點或0.01%，收報2930.19點。

晶片巨企輝達（Nvidia）升3.24%，報322.62美元，股價破頂；蘋果公司升1.57%；微軟升1.12%。

抗疫概念股集體上升，生物科技公司Moderna升12.91%，收報66.9美元；Novavax（NVAX）升超過30%，報24.5美元；Inovio製藥升9.63%，報11.9美元。

【01:22】美股三大指數回升

道指一度跌約250點, 但中段在大型科技股造好帶動下, 道指最新報24332.61點，升1.29點或0.01%，標普最新報2939.57點，升9.77點或0.33%，納指最新報9207.48點，升86.16點或0.94%。

【00:20】歐洲股市個別發展

歐洲股市個別發展。法國CAC指數收報4490.22點，跌59.42點或1.31%。德國DAX指數收報10824.99點，下跌79.49點或0.73%。英國富時100指數收報5939.73點，升3.75點或0.06%。

【00:08】 納指報24181.83點

道指報24181.83點，跌149.49點或0.61%，標普最新報2922.5點，跌7.3點或0.25%，納指最新報9161.32點，升40點或0.44%。

【22:47】 納指回升

道指報24137點，跌194點或0.8%，標普最新報2915點，跌14點或0.48%，納指最新報9133點，升12點或0.13%。

【21:50】美股維持約200點跌幅

美股續向下，道指報24134點，跌196點或0.8%，標普最新報2912點，跌17點或0.6%，納指最新報9110點，跌11點或0.12%。

【21:48】航空股向下 聯航跌4.8%

航空股回落，美國航空跌3.3%，西南航空跌3.3%，聯合航空跌4.8%，達美航空跌3.9%。

【21:44】沙特阿美下月每日額外減產100萬桶

沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美宣布，下月將每日額外減產100萬桶，至每日產量749.2萬桶。沙特指出，減產是希望鼓勵石油輸出國組織（OPEC）及其他產油國，遵守減產承諾，提供額外自願減產目標，以穩定原油市場。另有沙特能源大臣，正尋求沙特阿美在本月減產。

不過相關並無對油價帶來太大刺激，6月紐約期油每桶報25.07美元，升1.33%；布蘭特期油每桶最新報30.91美元，跌0.2%。

【21:32】道指早段跌224點

美國股市早段下挫，道指跌224點或0.9%，最新報24106點，標普最新報2904點，跌24點或0.9%，納指最新報9059點，跌61點或0.7%。

【21:29】歐洲股市跌幅擴大 法股跌逾1%

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5915點，跌20點或0.3%，德國DAX指數最新報10789點，跌114點或1.1%，法國CAC指數最新報4481點，跌67點或1.5%，西班牙IBEX指數最新報6686點，跌97點或1.4%。

【17:58】道指期貨掉頭向下

美國三大指折數期貨掉頭向下，道指期貨跌24215點，跌71點或0.3%，標普期貨最新報2918點，跌9點或0.3%，納指期貨最新報9216點，跌2點或0.02%。

【17:55】歐股轉升為跌

歐洲股市轉升為跌，英國富時指數最新報5914點，跌21點或0.4%，德國DAX指數最新報10856點，跌47點或0.4%，法國CAC指數最新報4507點，跌42點或0.96%，西班牙IBEX指數最新報6763點，跌20點或0.3%，意大利MIB指數最新報最新報17469點，升30點或0.2%。

【16:00】油價回落 紐油跌1.7%

油價回落，6月紐約期油每桶最新報24.33美元，跌1.7%；布蘭特期油每桶最新報30.47美元，跌1.61%。

金價方面，現貨金每盎司最新報1,707.52美元，升0.28%；紐約期金最新報1,708.2美元，跌0.33%。

【15:54】美三大指數期貨上揚

美國三大指數期貨上揚，道指期貨升102點或0.4%，最新報24388點，標普期貨最新報2937點，升9點或0.3%，納指期貨最新報9260點，升42點或0.5%。

歐洲股市普遍上揚，英國富時指數最新報5981點，升45點或0.8%，德國DAX指數最新報10949點，升44點或0.4%，法國CAC指數最新報4557點，升7點或0.2%，西班牙IBEX指數最新報6817點，升33點或0.5%，意大利MIB指數最新報17597點，升158點或0.9%。