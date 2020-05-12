八大地產代理商會稱行業「水深火熱」　 冀政府為每間分行資助8萬

「新冠肺炎」疫情影響下，各行業都受影響，不過有地產代理公司表示，政府兩輪防疫抗疫基金當中，對地產代理業支援不足， 因此希望政府於第三輪防疫抗疫基金中，業界可與其他零售行業睇齊，每間分行可獲8萬元的補貼。以全港約6,913間分行計，預料資助額逾5億元。

地產代理業界聯席會議召集人何潔芝表示，受限聚令影響，業主拒絕準買家睇樓；亦因疫情及人數問題，買家取消睇樓活動，令行業困境雪上加霜。

物業成交跌4成

她表示，過去大半年與去年上半年比較，物業成交下跌約35%，其中包括商舖的非住宅成交下跌約4,000宗或45%，最差的一個月最少10人爭一宗成交；月計平均最少9人才錄一宗買賣，平均一間分行也沒有一宗，意味代理業正步入冰河時間。

梁美芬：正爭取第三輪防疫抗疫基金

同場出席的立法會議員梁美芬指，眼見不少中、小型地產代理行面臨結業，而且他們大多都是自僱人士，未有供強積金，未應受惠於9,000元的保就業津貼。她透露，正與政務司司長張建宗討論，爭取約300億元的第三輪基金作補漏之用。另外，立法會議員邵家輝及張國鈞都有到場支持。

問到近日有代理指，市場成交轉旺，祥益地產總裁汪敦敬指，由於樓價未有大幅下跌，業主較少放盤，以其公司計算，放盤量下跌約一成，相信成交量將會再次轉差。

會上有代表進一步指出，即使樓市好轉，佣金最快也要個半月至半年才可到手，亦有代表提到，地產業租金較其他零售行業為高，「麵包店3萬元（月租），地產代理要12萬元」，暫未見業主願減租，因此希望政府可以援助，以渡過難關。