逾八成美國小企業睇淡前景　預期未來12至16個月仍受疫情影響

據《路透》報導，全球支付網公司Veem周一（11日）發表的調查顯示，有81%的美國小型企業預期未來12至16個月新冠肺炎疫情仍將影響它們的業務，有近九成認為經濟將放緩。

Veem指，正在協助數以千計的小企業向聯邦政府的6,600億美元緊急薪酬保障計劃（PPP）申請貸款。

Veem在第一份中小型企業景氣報告中指出，接受調查的690家公司中，有65%表示他們已經申請聯邦援助或計劃在不久的將來提出申請。

美國聯邦小企業署（SBA）週五表示，至今總計批出5,360億美元的貸款，合共逾250萬件申請。

中小企正迅速為疫情作適應 電商企業生意或逆市上升

Veem執行長Marwan Forzley認為，疫情對小型企業的影響各有不同。當中，一些企業難以生存，但另一些企業則受益。受益的業務均是被認為是必要或他們已轉為線上工作。又形容中小型企業正在迅速適應變化的環境，改變業務方向。

Forzley指，但亦有近3成的企業比較樂觀，當中包括在線零售商和其他電子商務企業。他們均表明在當前環境下更能夠發展壯大。有近7成的受訪企業中均提到2020年美國經濟的不確定性，55%稱營收已經大受影響。

逾一半的公司稱，工廠關閉、邊界限制以及全行業休假為供應鏈帶來中等到高程度的影響。但亦有超過三分之一的企業指，他們正在建立地區性供應鏈，或迅速改變供應鏈，以生產所需物品。