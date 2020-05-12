朗廷酒店料上半年不派發中期分派　擬進行配股或供股

新冠肺炎疫情對本港旅遊及酒店業帶來沉重打擊，朗廷酒店（1270）在公告內指出，預期在新冠病毒肆虐期間限制旅遊及社交聚會下，酒店業務營運將會繼續受到影響，預期不會派發截至今年6月底的中期分派予股份合訂單位持有人。

朗廷酒店指出，受到新冠肺炎影響，截至今年3月底止季度合計經營毛利，在扣除全球市場推廣費用前，按年減少110%；又指出期內合計浮動租金收入按年大跌。雖然信託繼續每年獲固定租金收入2.25億元，然而有關收入受到融資及營運成本抵銷。

朗廷酒店又指出，根據去年11月29日的信貸協議，有關本金不超過75億元的定期及循環貸款，信託集團必須履行特定財務契約，包括不限於維持信託集團酒店物業的最低利息覆蓋率，及最高貸款與估值比率。

適時公布融資方案

根據貸款協議規定，在未符合有關財務契約情況下，信託集團必須採取補救措施，包括但不限於向擔保代理存入額外現金，以恢復最低利息覆蓋率或預付部份的未償還貸款，以恢復酒店物業的最高債款與估值比率。

基於該信貸及公司截至今年3月底的3個月期間，未經審核管理資料，董事會將根檬實際情況並與貸款人商討，預料在今年第3季啟動此緩解機制。朗廷將聘請財務顧問，以及協助董事會評估融資方案，包括但不限於配售股份合訂單位或供股份合訂單位，以符合貸款協議下要求及新營商環境。為了符合緩解機制下的要求，具體融資方案將由信託及財務顧問進一步商議後確定，會在適當時候進一步公布，向公司股份合訂單位持有人及潛在投資者更新動向。