特朗普敦促聯儲局採取負利率：美國也要享受這份好處

儘管多位美國聯儲局（Fed）政策制定者認為，沒有必要讓目前接近零的利率進入負利率區間，但美國總統特朗普（Donald Trump）再次敦促聯儲局採取負利率政策。

特朗普一直敦促美聯儲降息，甚至要求美聯儲實行負利率。圖為5月11日，特朗普在白宮玫瑰園召開新冠肺炎（COVID-19）疫情新聞發佈會。（AP）

朗普在社交媒體推特（Twitter）上發文稱，考慮到其他國家實行負利率，聯儲局也應當採取負利率。「只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個『禮物』，將是一個巨大的數字。」據悉，聯儲局於3月15日將基準利率下調至接近於零的水平。

歐洲和日本等其他國家的央行嘗試過負利率，但效果不一。這樣做的目的是懲罰銀行持有過多現金，從而鼓勵放貸，進而促進企業投資和消費者支出。但是，聯儲局政策制定者一直對使用這個工具持謹慎態度，稱其可能產生與預期相反的效果，或破壞金融市場。

目前，市場的下一焦點將轉向聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）5月13日的最新講話。鮑威爾一直堅決反對將利率降低為負數，他在4月底還明確表示，現階段聯儲局除了觀望之外不會有更多行動。

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