李澤鉅料長建業務復甦步伐較快　有條件把握機會投資新業務

長江基建（1038）今日舉行股東會，主席李澤鉅在會上指出，新冠肺炎疫情對全世界不同行業均帶來影響，公司亦不例外；可是公司大部份業務為基建及公用事業，有關業務所受影響相關不嚴重。

他相信疫情不會永遠存在，公司業務屬優質資產，復甦步伐會較快，加上財務穩健﹑業務多元化﹑資產優質，應為全球其中一間最能夠抵禦難關企業之一；同時認為有危亦有機，若有機會公司有條件把握機會投資新業務。

被問及疫情會否影響併購步伐時，他指出目前有不同項目在洽商，可是受到各地封關措施影響，無法前往其他地方互相探訪，盡職審查亦未能進行，所以步伐較緩慢。至於疫情會否令公司難以融資？他表示明言不會受影響，因公司業務及現金流穩定，借貸不高，笑言屬「銀行至愛」。

被問及公司會否改變每年均會增加派息傳統時，李澤鉅指出董事會尚未開會，其本人不可以作決定，又指出股息分派會根據公司在年報內所披露之派付股息政策而釐定，會考慮業務狀況、市場機遇、信貸評級、盈利增長及長遠發展方針等。

至於會否進行回購，李澤鉅指出不會答會或不會，又指出受監管所限，不可作評論。此外有問及長建會否遭到母公司私有化時，他明言這屬母公司範疇，並非公司可回應，又指出在愈低息環境，公司資產不單只穩定，價值亦會提高，較高息環境時更值錢。