【新冠肺炎】美國三大航空公司要求空乘不必強制乘客戴口罩

美國三大航空公司近日通知空乘人員，不必強制乘客遵守戴口罩的新政策，而是鼓勵他們戴口罩。

據路透社報道，美國航空集團(American Airlines Group) (AAL.O)、達美航空(Delta Air Lines) (DAL.N)和美國聯合航空公司(UAL.O)稱，它們已經吿訴員工，可以在登機口拒絕不戴口罩的乘客登機，並向沒有口罩的乘客提供口罩。

「一旦乘客登機艙門關閉，戴口罩的政策將變得更加寬鬆。對於戴口罩的政策，乘務員的作用是吿知，而非強制執行，」美國航空對其飛行員就5月11日生效的該政策做出這樣的解釋。

「飛行員的底線是，只要機上乘客服從管理，沒有戴口罩就不會被視為足以觸發一級威脅響應，」這指的是乘客的故意干擾可能導致機長決定改變航線。

新冠肺炎疫情重創航空業。圖為2020年3月25日，美國航空公司和聯合航空公司的飛機在鳳凰城的天空港國際機場臨時存放。（AP）

美國航空發言人Joshua Freed表示：「美國航空與其他本國航空公司一樣，要求旅客在機上需配戴口罩，這項要求在登機時就會執行。我們在登機與離港時也都會進行廣播提醒旅客。」

聯合航空一名發言人也表示，不遵守規定的旅客都會在登機門就進行處理，已吿知空服員在機上要利用「避免衝突升級的技巧」，必要時為旅客更換座位。

達美航空表示，該公司也有類似的政策。

這三家航空公司都對兒童或身體有病況或行動不便者，給予特定豁免，進食或飲用飲料時也可不必配戴。

「如果旅客因其他原因而選擇不遵守規定時，請鼓勵他們遵守，但不要進一步升高衝突，」美國航空近日在發送給空服員的信息中如此表示。

「同樣的，如果有旅客因為其他旅客不戴口罩而不滿時，請視情況降低衝突，」信息中表示。

美國出行需求在新冠疫情期間下跌約94%，促使航空公司將5月航班削減至正常水平的30%左右。由於執飛的飛機減少，一些航班的上座率接近滿負荷。

國際航空運輸協會贊成乘客戴口罩。美國國內仍在熱議政府機構是否應在研製出疫苗前出台新的強制性飛行安全措施。

美國各大航空公司自行對戴口罩做出要求，但美國聯邦航空管理局(FAA)並未發佈這種規定，而且不清楚該機構是否有權強制乘客戴口罩。

幾個航空公司工會團體要求聯邦政府發佈關於口罩、社交距離和清潔的規定。