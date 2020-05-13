【美股】道指收跌516點　鮑威爾再為經濟前景響警號

亞太區股市5月13日表現牛皮，可是歐洲股市在早段受壓，其中英國股市曾失守5900點。美股受多項利淡言論拖累急跌，三大指數都下跌，當中道指曾一度插水近700點。

【04:14】道指收跌516點

道指尾段曾插水697點或2.93%，逼近23000點關口，期後跌幅收窄，收市報23067點，挫516點或2.1%；納指跌139點或1.55%，收報8863點；標指挫50點或1.75%，收報2820點。

能源股、金融股及航空股都下瀉。美國運通股價跌6.12%，為表現最差的道指成分股。另外，聯合航空跌逾9%，達美航空跌逾7%，總部位於佛羅里達州的精神航空（Spirit Airlines）跌幅更超過13%。

美股下跌主要是由於投資者對經濟前景不明朗。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）較早前曾表示，憂慮新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊持續致經濟衰退，而華爾街多位知名投資者亦唱淡美股。

美國總統特朗普（Donald Trump）及後在Twitter稱，「有錢人」（rich guys）唱衰股市，莫非是想製造市場波動而謀取私利。他又批評有錢人上下其手，質疑他們這樣做是否合法。

【02:00】道指曾跌605點

美國聯儲局主席鮑威爾的言論，加上總統特朗普指摘「有錢人」唱衰股市造市，道指曾挫605點，現報23228點，跌536點或2.26%；納指挫204點或2.27%，報8797點；標指挫60點或2.12%，報2809點。

【01:00】歐洲股巿收跌

歐洲股市全線下跌，英國富時指數收報5904點，跌90點或1.51%，德國DAX指數收報10542點，跌276點或2.56%，法國CAC指數收報4344點，跌127點或2.85%。

【00:12】道指挫逾500點

美國聯儲局主席鮑威爾警告，新冠肺炎疫情對經濟衰退範圍及速度屬史無前例，較二次世界大戰以來，任何一場衰退還要嚴重。他直言，經濟復甦勢頭恢復需時，隨著時間，流動性問題可能變成償付問題，似乎需要更多措施，將經濟從下行狀態拉回頭。鮑威爾又指，目前沒有考慮實行負利率。

受言論影響，道指現挫541點或2.28%，報23223點；納指挫204點或2.27%，報8797點；標指挫61點或2.13%，報2808點。

【22:02】美股跌勢加劇 道指挫逾200點

美股跌勢加劇，道指最新報23547點，跌217點或0.9%，標普指數最新報2853點，跌16點或0.6%，納指最新報9000點，跌2點或0.02%。

【21:33】道指早段跌100點

美國三大指數早段表現疲弱，道指最新報23664點，跌100點或0.4%，標指最新報2862點，跌7點或0.3%，納指最新報9016點，升13點或0.2%。

【19:07】歐洲股市跌勢加劇

歐洲股市跌幅擴大，英國富時指數最新報5943點，跌51點或0.9%，德國DAX指數最新報10661點，跌158點或1.5%，法國CAC指數最新報4399點，跌72點或1.6%，西班牙IBEX指數最新報6702點，升60點或0.9%，意大利MIB指數最新報17352點，跌206點或1.2%。

【18:05】美三大指數期貨升幅擴大

美國三大指數期貨升幅擴大，道指期貨升140點或0.6%，最新報23741點，標普期貨最新報2867點，升14點或0.5%，納指期貨升9138點，升60點或0.7%。

【15:59】美三大指數期貨上揚

美三大指數期貨上揚，道指期貨最新報23616點，升42點或0.2%，標普期貨最新報2854點，升2點或0.1%，納指期貨升19點或0.2%，最新報9097點。

歐洲股市早段下跌，英國富時指數最新報5927點，跌67點或1.1%，德國DAX指數最新報10613點，跌206點或1.9%，法國CAC指數最新報4386點，跌85點或1.9%，西班牙IBEX指數最新報6690點，跌72點或1.1%，意大利MIB指數最新報17328點，跌230點或1.3%。