特朗普再撐負利率　揚言享受政策好處　專家揭開背後原因

美國總統特朗普（Donald Trump）在其《Twitter》「發功」，再次促請聯儲局採取負利率政策，直言其他國家正享受負利率政策的好處，美國也應接受這政策帶來的「禮物」。

所謂「負利率」政策，是央行對超額準備金收取利息，效果是要令商業銀行提取存放在央行的超額準備金，從而鼓勵銀行對外發出貸款。歐洲、日本都在實施此政策。

王良享：特朗普欲推低美匯利出口

星展銀行（香港）財資市場部董事總經理王良享相信，特朗普是睇中此政策會令借入美元成本較平。

他解釋，歐洲國家5年前推行負利率，當時帶來好處是為這些國家借錢的利息平一點，因歐洲國家債務本已沉重，政府於是出手，質低借錢成本。目前美國財赤經過新冠肺炎疫情，可能升至佔GDP的10%以上，若要維持目前及將來的支出，同時又不加稅，唯有從推低債務成本着手。

王良享指，美國行負利率政策對美國出口有利。（資料圖片）

王良享又指，負利率政策通常可推低貨幣匯價，歐洲國家實行此政策前，歐元兌美元見1.4水平，推行後，曾低見約1.05水平，貶值兩成多，美匯指數現水平約100，對比近10多年來是相對高位，認為特朗普想推此政策，以針對美元匯價水平高問題。「其他地方都是負利率，如歐洲、日本，（美國）要同它們競爭貨幣貶值，都要做埋負利率，以推低美元匯價，此舉有利美國出口，亦對美國公司的跨國收入表現有好處。」

美國今年推負利率機會不大

那麼，美國今年有否機會實行負利率政策？王良享認為機會僅10%至20%。他解釋，聯儲局今年3月以來推出的「救市」招數中，包括減息、無限買債，以至透過銀行向中小企提供貸款等，「其實佢做咗好多嘢，其中涉及利率的﹙政策﹚，只是滅息兩次，負利率似乎不是聯儲局內受歡迎的政策。」他進一步指，歐洲國家實行此策以來，歐洲經濟仍是一潭死水，且出現有銀行借貸趨審慎，而令信貸收縮的副作用。「若美國亦實行負利率政策，對經濟刺激作用未明。」

反而，負利率政策會推高美國短期資產價格，他指出股票市場風險溢價會因此顯得相對地高，或會吸引很多本來不需要投資股票的人士，亦轉為買股票，「（將錢）放在銀行又無息，又驚負利率真會推高通脹，你唯有去買一些好似會派息的產品，但債息亦偏低，所以買股票，股息可能有3厘，但同一間企業發債可能回報僅1.5%，變成全部人走去買股票，如此發展好容易搞出（股市）泡沫」。

美國倘推行負利率政策，短期資產價格料會上升。（Reuters）

至於銀行方面，王良享指負利息政策下，商業銀行因為能夠給出的存款息率更為拉低，而流失一些存款，存款或流往商業票據；貸款利率則未必會跟隨政策而低走，因銀行可提高差價（spread）部分，故貸款客未必受惠。投資銀行主要是透過債券承銷、股票IPO賺取利潤，受到此政策的影響會較小。

摩通：實行短暫溫和負利率或有利美國

摩根大通亦認為，美國聯儲局仍不太可能實施負利率政策，不過，若真出現此情況，則可能帶來好處，又指當前形勢下，若負10個基點之類的溫和負利率，保持一兩年可能是有益的。

摩通報告引用歐洲央行在2014年6月將利率下調至負10個基點的結果，稱此後歐元區信貸創造的步伐顯著加大。融資條件的緩解和分散化的減少，抵銷歐元貨幣基金業萎縮及銀行間市場活動減少的不利影響。報告認為美國或會有類似的結果。

摩通又稱，略微為負的利率帶來的另一個積極影響可能是，對收益率的追求可能會從貨幣市場擴展到債券，而高質量的公司債券和抵押債券將是最大的受益者，那也可能意味健康較差的銀行，會見到其融資條件大大放鬆。

日本是實行負利率政策的國家。（Reuters）

歐洲、日本已實行負利率

歐洲央行2014年6月實行負利率政策，將金融機構存款便利利率降至負0.1厘，以抗擊歐元區長期以來的低通脹及增長低迷，隨後利率連續數次下調，此政策備受包括來自收入受到衝擊的銀行、存戶及領取養老金人士等批評，目前歐洲央行存款利率維持負0.5厘。

日本為了防止日圓過度升值，損害該國的出口型經濟，2016年1月29日，將金融機構在日本央行的部分超額準備金存款利率降至負0.1厘。