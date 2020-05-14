李澤鉅﹕長江生命科技定期審視及調配資源　支持科研項目

長江生命科技（0775）主席李澤鉅於股東周年大會指出，公司會以多元化業務經營，以建立良好收益﹑現金流及發展根基，從而推動醫藥研究業務向前，並會定期審視及調配資源，致力支持科研項目。

他指出隨著醫藥研發日益加快，相關財務支援會增加，兩者要取得平衡。

今早公司選下全資附屬公司Polynoma將於美國臨床腫瘤學會（ASCO）在5月29至31日，於網上舉行的ASCO 20虛擬科學會年會上，展示其基於黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究（為seviprotimut-L第三階段臨床研究）B1部份所得臨床數據，而作出最終分析。研究摘要經選定為黑色素瘤/皮膚癌壁報討論環節中，進行討論的12項摘要之一，將進一步確定去年11月公布的初步分析結果。

李澤鉅明言這是重要消息，令人鼓舞，副總裁余英才指出，黑色素瘤疫苗在第三階段臨床試驗進展順利，目前公司不少資源投放在此疫苗發展，正考慮調配資源，支持有關項目維持數年的研究可以順利完成。

被問及會否分拆黑色素瘤疫苗項目上市時，李澤鉅指出對任何投資及發展機遇均會研究，不可抹殺有能可能性，惟暫時非優先考慮。

至於派息，李澤鉅指出監管法例不容許預測股息，就生命科技公司而言，派息要在未來前景與股東回報之間取得平衡，若把更多利潤投放於科研上，能夠推動研發成果，有助公司長遠發展。至於派息雖然有較好短期回報，但影響科研進展，長遠而言未必是好事，投資者不應有投資公用及基建股心態，指出不同行業有不同營運特色。