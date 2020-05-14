新世界「疫市」招募100位實習生　6月7日截止申請

今年經濟轉差，不少企業均停止招募實習生。不過，新世界集團在「疫市」下卻特別增加實習名額，推出「新世界100虛擬實習計劃」，招募100位實習生，為選修不同學科的大專院校學生提供學習機會。

該計劃設有首創的「虛擬實習」，實習生大部分時間會透過網絡和視訊會議提交並彙報工作，方便他們隨時隨地工作，令安排更具彈性。同時，各實習生均會獲安排參與「創造共享價值」體驗之旅，在約兩個月實習期內，了解企業如何透過社會創新等多項環節，與不同的持份者為社會創造更美好價值。例如：實習生將獲安排了解集團為社區而設的口罩生產計劃，亦會參與文化及藝術傳承的活動，了解集團如何孕育文化創意一代，參觀社會房屋項目等。

新世界表示，大部分企業傾向以學生成績為重要評審準則，集團會更較注重申請者的人才質素及個人潛能，如是否具備企業家精神、前瞻性和創新思維、良好領導及表達能力等。實習期內表現優異者，日後若通過客觀的評估，更有機會獲聘用加入集團。

計劃即日起接受各大專院校學生申請，截止日期為6月7日。評審及面試於六月份進行，實習期由七月中至八月底，成功獲選者有機會獲派到新世界集團，包括新創建（0659）及旗下公司工作。