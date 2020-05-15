高盛稱油價已觸底　IEA警吿：疫情再度爆發將產生重大影響

高盛大宗商品研究主管庫里（Jeffrey Currie）表示，隨著油價從近期低點反彈，最糟糕的時期已經過去。庫里接受美國財經媒體CNBC採訪時稱，原油市場似乎已經出現轉機。高盛認為，到6月初，原油市場將出現供應不足的情況。他說，由於原油供應低於預期，再加上需求好於預期，原油價格將恢復得比很多人預測的要快。

美國西德州中質原油期貨（WTI）6月份交割的合約價格在26美元左右。布倫特原油價格在30美元左右。高盛預計，第三季度WTI價格平均為27美元，第四季度將升至34.50美元。

庫里表示，預計到2021年底，WTI原油價格將回升至每桶60美元，布倫特原油價格將達到65美元。但他指出，投資者仍然需要保持謹慎。為了讓市場重新平衡，庫存需要持續減少，已經削減的產能至少需要再持續削減一個季度。

疫情緩和之後，多國封鎖措施逐步放鬆正在幫助能源市場復甦。（Reuters）

不過，國際能源署（IEA）昨日表示，市場近幾周在石油需求上展示了「主導力量」，但人們仍擔心第二波新冠肺炎疫情爆發的可能性。

國際能源署表示：「石油生產正在對市場做出強烈的反應，經濟活動正在開始循序漸進但又脆弱的復甦。主要不確定因素仍然存在。」國際能源署補充說：「最大的問題是政府是否可以在不引發新冠疫情再度爆發的情況下放鬆鎖定措施。」

該組織表示，另一個風險是OPEC+（石油輸出國組織及其盟友），是否會高度合作其商定減產的協議，並表示：「這些都是大問題，我們未來幾周獲得的答案將對石油市場產生重大影響。」