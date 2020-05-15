友邦首季新業務價值按年瀉27%　內地訪客減拖累香港業務

友邦保險（1299）公布截至2020年3月31日止之首季業績，新業務價值為8.41億（美元．下同），按年跌27%；新業務價值利潤率為56.6%，按年跌6.9個百分點；年化新保費為14.83億元，按年跌18%，反映公司在香港和中國內地業務的銷售額下降；中國內地3月份的新業務價值按月強勁復甦；總加權保費收入升8%至87.96億元。

友邦績後隨大市向上，股價暫升0.45%至67.45元。

公司香港業務的新業務價值大幅下降，主要是由於來自中國內地訪港客戶的新業務價值減少，此與第一季度每月中國內地訪港旅客人數的下跌走勢繼續大致相若。業績公告又指，大眾普遍不願面對面接觸，加上市場上可透過線上遙距簽名完成銷售的產品，平均保費相對較低而且種類有限，導致公司來自本地客戶的新業務價值錄得雙位數字下降。

抗疫措施將對新業務銷售造成顯著負面影響

在2020年第一季，疫情對公司最重大的影響可見於香港和中國內地業務的新業務銷售。亞太區其他市場的政府在3月和4月亦紛紛推出或加強多項抗疫措施。由於有關抗疫措施仍然生效，公司預期該等措施將對公司受影響市場的新業務銷售造成顯著的負面影響。中國內地方面，當局已逐步放寬若干限制措施，雖促使經濟活動回彈，仍低於2019年的水平。

公司部分業務市場正處於利率顯著較低的環境，股票市場方面也出現下跌，若這些趨勢持續，將對公司的財務業績帶來阻力。