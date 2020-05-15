中國4月規模以上工業增加值按年增長3.9%

中國國家統計局公布的數據顯示，4月份，規模以上工業增加值按年實際增長3.9%（扣除價格因素，下同），上月為下降1.1%。從按月看，4月份，規模以上工業增加值比上月增長2.27%。1至4月份，規模以上工業增加值按年下降4.9%。

分三大門類看，4月份，採礦業增加值按年增長0.3%，增速比上月回落3.9個百分點；製造業增長5.0%，上月為下降1.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長0.2%，上月為下降1.6%。

分經濟類型看，4月份，國有控股企業增加值按年增長0.5%；股份制企業增長4.0%，外商及港澳台商投資企業增長3.9%；私營企業增長7.0%。

4月份，規模以上工業增加值按年實際增長3.9%。(資料圖片)

分行業看，4月份，41個大類行業中有28個行業增加值保持按年增長。分地區看，4月份，東部地區增加值按年增長5.3%，中部地區增長4.5%，西部地區增長5.1%，東北地區增長2.8%。分產品看，4月份，612種產品中有367種產品按年增長。

4月份，工業企業產品銷售率為98.0%，比上年同月提高0.8個百分點；工業企業實現出口交貨值9790億元，按年名義增長1.1%。