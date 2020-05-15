本港首季GDP按年收縮8.9%　港元走強　下調基本通脹率預測至2.2%

政府表示，由於「新冠肺炎」疫情威脅，以及必要的防疫抗疫措施，對本地廣泛的經濟活動以及區內供應鏈構成嚴重干擾，本港經濟衰退於今年首季加劇，隨着疫情在三月演變成全球大流行，對經濟的影響變得更為嚴重。本地生產總值（GDP）的首季修訂數字按年實質大幅收縮8.9%；上一季的跌幅為3%。

經季節性調整後按季比較，本地生產總值繼上一季實質下跌0.5%後，在首季急挫5.3%。按年及按季跌幅，皆是有紀錄以來最大的單季跌幅。

政府經濟顧問歐錫熊表示，經濟「三頭馬車」中，貨物出口的按年實質跌幅在首季明顯擴大至9.9%，原因是內地經濟活動、區內供應鏈及相關貿易活動在疫情威脅下受到嚴重干擾，以及其後環球經濟活動急劇放緩。服務輸出按年實質暴跌37.8%，是有紀錄以來最大，反映訪港旅遊業在二月和三月停頓，以及跨境運輸和商業服務大幅減少。

另外內部需求顯著減弱，私人消費開支的按年跌幅在第一季急劇擴大至10.1%；在營商氣氛欠佳和建造活動減少下，整體投資開支按年繼續大幅收縮14.3%。

至於勞工市場在首季進一步急劇惡化。經季節性調整的失業率急升至4.2%，是超過九年來的高位。就業不足率同樣顯著上升至2.1%，為接近十年來的高位。總就業人數錄得有紀錄以來的最大跌幅。

受經濟轉差影響，本地股票市場首季出現顯著調整，住宅物業市場缺乏明確方向，反映疫情以及主要央行因而大力放寬貨幣政策的影響存在巨大不確定性；住宅物業交投活動顯著放緩，售價在季內微跌1%。

政府將今年全年本地實質生產總值增長預測向下修訂為-4%至-7%。（資料圖片）

全年增長預測下調至-4%至-7%

政府將今年全年本地實質生產總值增長預測向下修訂為-4%至-7%；基本消費物價通脹率由上一季度的3%微跌至首季的2.9%；短期內通脹壓力料會減弱。

政府在嚴峻的本地經濟形勢下，本地成本壓力應繼續緩和。鑑於環球經濟陷入深度衰退，加上近來港元跟隨美元走強，外圍價格壓力料會進一步減退。考慮到這些因素及第一季實際數字，今年全年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測分別向下修訂為2.2%及1.4%；《財政預算案》公布的預測為2.5%及1.7%。