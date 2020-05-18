「同股不同權」染藍結果今出爐　林少陽撐納入︰長遠利好恒指表現

恒指公司今年初就恒生指數及國企指數應否納入同股不同權（WVR）和第二上市公司，開始諮詢工作，結果今日﹙18日﹚收市後揭盅！若然諮詢總結是「放行」，意味小米（1810）、美團（3690）、阿里巴巴（9988）等新經濟股最快於下季季檢有機會「染藍」。

市場上一直有不少聲音，希望恒指盡早納入新經濟股，提升科技股的權重。資深基金經理、以立投資董事總經理林少陽認為，納入新經濟股絕對可以「激活」交投，實屬好事！

港交所近年修改上市規則後，很快便迎來多間「同股不同權」的公司赴港上市。而恒指公司亦隨之討論應否將同股不同權公司及第二上市公司納入恒指及國指，今日收市後將公布諮詢結果。

以立投資董事總經理林少陽認為，新經濟公司離開美國後，也可選擇重返A股，不必然到香港上市。（張浩維攝）

中概股可重返A股 要儘快帶回香港

以立投資董事總經理林少陽認為，主要指數納入新經濟股是一件好事，可吸引大市值的新經濟股來港上市，絕對能夠「激活」香港股市的交投量，以及讓投資者的選擇更多元化。

雖然「同股不同權」有很大爭議，包括集體訴訟的問題，但林少陽認為，問題始終要解決，因為這些公司離開美國後，上市地的選擇不限於香港，同時可以考慮重回A股。不論「同股不同權」公司能否納入港股通或恒指成份股，最少將這些公司帶來香港上市，投資者有更多選擇，實屬好事。他則支持將新經濟股納入恒指。

林少陽指，當新經濟股納入恒指成份股，攤薄了舊經濟股的佔比，長遠對指數是件好事。（資料圖片）

長遠對指數是好事

由於恒指成分股目前設有50隻的限額，如果加入若干大市值的新經濟股，會否對指數造成龐大衝擊？林少陽解釋指，當加入大市值的成份股後，便會有公司相應被「排擠」，若然沒有新錢流入，大市只是「Shuffling」（洗牌）。「資金只是沽出現有股票，並買入新納入的公司，指數未必有很大上升空間，而個別股份會因為成份股變動前後有較大的價格波動。」

不過，長遠而言，由於新經濟股的加入，攤薄了舊經濟股在恒指的佔比，對指數長遠會是好事，皆因科技股的權重提升後，可望吸引到更多資金流入。林少陽強調「公開呼籲恒指成份股應該要納入新經濟股」，而指數在行業上的比重亦需審視。

以立投資管理旗下管理的以立中國基金，最新持倉分布中，阿里巴巴佔其組合約3.95%，已是持倉第五大股。