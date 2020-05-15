王冬勝膺選香港總商會新任主席　冀為香港經濟復蘇出一分力

香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝當選香港總商會（總商會）新一屆主席，接替已服務兩年、宣布卸任的夏雅朗。

王冬勝表示，非常榮幸能夠獲選為總商會主席，並感謝夏雅朗在過去兩年的出色領導。主席這一角色任重道遠，尤其在這個充滿挑戰的時期，因此，他期望利用過往的經驗，為香港的經濟復蘇和未來發展出一分力，同時進一步鞏固總商會作為商界之聲的角色。

王冬勝指出，新型冠狀病毒疫情衝擊全球經濟，對在港的企業來說，2020年是艱巨的一年，惟他對本港的長遠前景仍然充滿信心。

他又說，香港一向應變能力高，在經濟復蘇的過程中，總商會能透過收集和傳遞各行業的意見，為政策制定者提供協助。總商會將繼續向政府出謀獻策，以支持香港經濟，加強其作為領先商業和金融樞紐的角色。與此同時，總商會會加強與大學生交流，協助他們了解環球經濟形勢，掌握當中的機遇。

剛卸任本會主席的Hari Harilela Ltd主席及行政總裁夏雅朗感激總商會會員在過去兩年的支持。他表示總商會向政府提出不少「撐經濟、保就業」的建設性方案，為眾多企業紓難解困。

總商會於今日﹙15日﹚傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。宏亞按揭證券有限公司董事總經理孫立勳獲選常務副主席。

其士國際集團有限公司非執行董事周維正及長江實業集團有限公司主席兼董事總經理李澤鉅連任副主席。

理事會為總商會最高管理層，今年共有六位理事空缺需要填補，而全數六位都在周年會員大會上獲選連任，他們分別為陳佩君、周維正、馮玉麟、高迎欣、夏雅朗及彭耀佳。