出任總商會新主席　王冬勝︰港經濟面對挑戰　要尋找更多商機

香港總商會於今日﹙15日﹚傍晚召開周年會員大會，香港上海滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝當選總商會新一屆主席，接替已服務兩年、宣布卸任的夏雅朗。

王冬勝表示，目前香港面對很多挑戰，尤其是經濟層面，全球經濟正在萎縮，香港首季經濟亦收縮了8.9%。假如沒有政府的紓困措施，失業率可能更高。

他續稱， 「沙士」後，自由行帶動旅遊業，令每年香港可以應付多達6,000萬旅客。然而，現在來港的旅客可謂少之又少，剩餘的供應如何處理？在這情況下，行業無可避免出現調整。因此，各行各業必須要尋找新機會。

將從三個方向著手

王冬勝表示，上任總商會主席後，希望可以幫助會員造合的營商環境、尋找更多商機，同時，他希望將會員的意見有效地反映，當政府制訂政策時，能夠接納總商會的建議，從三個方向著手：

訊息交流：一方面，計劃跟貿發局合作；另一方面，與其他國家的商會連繫，加強雙方會員的交流，讓他們有更多發展機會。我們亦會邀請外地的商會代表來港交流，分享其他國家經濟前景、商機及挑戰。

加強收集會員意見：為了更明白會員的需要，總商會就不同範疇進行調查，亦會盡量確保會員獲得相關資訊。因此，他呼籲會員積極參與總商會的活動和調查。

培育人才：拓闊年青人的眼界，培養他們的世界觀，我希望加強總商會與本地學生的連繫，包括交流、實習機會等。

王冬勝表示，經濟面對很多挑戰，一定影響營商環境。﹙資料圖片﹚

須積極尋找更多商機

另外，問及對下半年經濟環境的看法，王冬勝表示，經濟面對很多挑戰，一定影響營商環境。當其他市場都受到疫情的影響，企業主要依賴本地消費，可惜香港經濟屬外向型。因此，要積極尋找更多商機。他補充，目前香港金融體系仍然穩健、資金充足，資本市場運作暢順。

王冬勝又指，《關於金融支援粵港澳大灣區建設的意見》當中提到多項措施，對香港帶來很多商機，例如在兩地開戶，總商會會積極與內地相關監管部門溝通，希望盡快推出細節，讓相關行業制訂產品或服務計劃。以銀行業為例，推出相應的產品後，會產生新的就業機會，屆時將帶動人才的流動性，或吸引大學生到大灣區工作，給他們多些機會