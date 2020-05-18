螞蟻金服夥緬甸移動金融龍頭Wave Money　當地推普惠金融

螞蟻集團宣布，與緬甸當地移動金融服務業龍頭Wave Money達成戰略合作協議。 螞蟻集團將利用其在移動支付以及數碼金融服務方面的技術和經驗，協助Wave Money為當地消費者和小微商家提供更便捷、安全的移動支付和數碼金融服務，一起在七成半人口迄今還沒有銀行賬戶的緬甸，推動普惠金融的發展。

Wave Money是挪威Telenor集團和佑瑪集團共同成立的合資企業。佑瑪集團公告顯示，螞蟻集團將斥資7,350萬美元，成為Wave Money的非控股股東。

目前，緬甸僅四分之一人口擁有銀行賬戶，當地政府近年致力於推廣普惠金融，並計劃在2022年將國內普惠金融滲透率，從現時的48%提升至60%。

Wave Money用戶達2100萬

作為緬甸首家移動支付金融服務商，Wave Money在緬甸城鄉正營運5.7萬多個叫「Wave Shop」的網點，覆蓋近九成鄉鎮一級行政區域，Wave Money用戶數已達2,100萬，佔緬甸人口近40%。 其電子錢包Wave Pay可提供匯款，轉賬、水電費繳交和電話話費增值等服務。

Wave Money總裁Brad Jones說，螞蟻集團的加入無疑將加速Wave Money的數碼化進程。 智能手機的高滲透率和日趨成熟的用戶習慣，為緬甸市場大規模推廣移動支付做好了準備。與螞蟻集團的合作，一定能給Wave Money和緬甸帶來變革性的創新。他表示，自己相信Wave Money將受益於螞蟻集團在移動支付方面的經驗，提升自身的數碼科技實力、營運能力、用戶體驗和服務豐富程度。

螞蟻集團董事長井賢棟說，Wave Pay可以在其現有業務發展的基礎上，藉助支付寶的經驗，更好地服務當地尚未充分享受到相關服務的個人使用者和小微商家，進一步推進普惠金融在緬甸的發展。