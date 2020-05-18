恒生指數近15年來最大改革　可納入同股不同權及第二上市公司

恒生指數迎來近15年內最大改革，納入同股不同權公司以及第二上市公司作為指數的選股範疇，上述變動將於2020年8月份之指數檢討開始實施。不過，現時在恒指比重高達48%的金融股，公司在諮詢後指出，不會對及金融股在恒指內的比例或比重作出限制。

恒指公司指，在超過90%回覆人士的大幅度支持下，來自內地、香港、澳門及台灣的同股不同權公司以及第二上市公司，將被納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇。

由於有回覆人士傾向限制此等公司在指數中的比例，就同股不同權公司，所有一股多票的股份將被視為非流通股份，就第二上市公司，公司市值只根據其在香港註冊的股本計算，而此類公司在指數裡的個別成份股比重上限設定為5%。

恒指金融股佔比達48% 未來不設比重限制

恒指公司主要將指數成份股分為四大類別，截至上周五，以金融股比重最高達48.04%（見下圖）。今次諮詢議題亦包括，恒指中金融業比重的情況。恒指公司指，不會對金融股在恒生指數裡的比例或比重作出限制，市場代表性將仍然是恒生指數成份股變動之主要考慮因素。

恒生指數於1969年向外發布，長久以來代表著本港的經濟興衰，但隨著愈來愈多內地公司、重磅國企來港上市，恒指至2006年終於將建設銀行（0939）納入指數，成為首隻「染藍」H股。

今次恒指將納入同股不同權公司以及第二上市公司，將成近15年以來恒生指數最大改革。