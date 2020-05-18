中華煤氣出招撐飲食業　合資格新開業食肆　可獲50萬免息分期

香港中華煤氣﹙0003﹚今天舉行「撐飲食 ‧ 振經濟」計劃啟動禮，同時公布廚房設備租購計劃及換領餐飲現金券的詳情。

公司表示，有見疫情近日稍為緩和，香港政府也由5月8日開始放寬限制市民聚集的規定，煤氣公司立即推出第二階段的餐飲業復甦支援行動，名為「撐飲食‧振經濟」計劃，合共三項舉措，助力餐飲業界戰勝疫情、度過困境。

有關計劃特別為中小型食肆推出廚房設備租購計劃，降低創業入場門檻和紓緩資金周轉困難，以便有意投身餐飲業的人士和團體開業。

全新開業而面積小於2,000平方呎的食肆，可以向煤氣公司提出申請，經批核後，合資格申請者可獲得高達50萬元18個月免息分期優惠，用以購置爐具、抽氣設備、鋼具、雪櫃等廚房設備及設施。租購計劃由6月1日開始接受申請，暫定至2021年5月31日止，預計涉及金額達數千萬元。

煤氣公司常務董事陳永堅先生說，希望「撐飲食‧振經濟」計劃能重振香港的經濟活力。﹙受訪者提供圖片﹚

派現金券 刺激外出用膳消費

煤氣公司同時推出嶄新的會員積分計劃及網上換購平台——「好氣Fun」，煤氣公司客戶登記，即可獲贈50元餐飲現金券一張，於近千家食肆盡享美食，希望藉此刺激外出用膳消費，帶動經濟復甦。

「撐飲食‧振經濟」計劃獲多家機構和企業支持，包括眾安銀行、鴻福堂集團、新中國洗衣有限公司、聖安娜餅屋、佳宝集團、安記海味有限公司、錦興粉麵食品有限公司、寧勵國際有限公司、能率香港有限公司、寶發實業有限公司、中天廚房設備有限公司、卓滙集團國際有限公司、太平洋餐飲設備有限公司、利景豐（香港）煤氣工程有限公司，以及捷信(香港)工程有限公司等。合作夥伴名單會持續更新；各項優惠也將陸續推出，例如會員成為眾安銀行新客戶後，可再獲贈六張餐飲現金券。

第三個舉措是為參與計劃的食肆而設。食肆負責人在眾安銀行開設戶口，即受ZA餐飲業抗疫保障金的保障，倘其食肆不幸因疫情影響暫時休業，可獲最高50,000元的疫情保障，讓商戶安心抗疫。

煤氣公司常務董事陳永堅先生在啟動禮上表示，希望透過『撐飲食‧振經濟』計劃，從多方面為巿民、業界和社會經濟復興帶來正面影響，給消費和投資注入動力，重振香港的經濟活力。

行政會議成員兼立法會議員張宇人先生及各大餐飲業商會代表均有出席今天舉行的典禮。