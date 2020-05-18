劉遵義料全球印錢會出現「滯脹」　籲本港長遠發展成風險投資中心

香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授劉遵義，出席團結香港基金舉辦「團結卓爾論壇」。

劉遵義稱，中國由世界工廠轉型位世界市場，不再是出口主導，而香港的角色已經轉變，不能再靠出口，金融市場可以繼續發展，要培養研發及風險投資中心。香港與深圳合作起來與美國矽谷及納斯達克比拼，前題要有廣大市場，所以要重點向大灣區發展。

另外，對於疫情過後，劉遵義預期香港經濟未必如沙士復甦，由於沙士當時只是一個疫情問題，而且當年復甦的主要原因是自由行。他提出一個假設，如果疫情過後，假如你是居於大灣區，你還會來香港嗎？

他又提到近日海洋公園的財困問題，他認為政府可以出手幫助，最重要有計劃，知道幫助到何時，因為不可能幫一世。

全球印錢致資產市場通脹

談及到全球印錢的問題，劉遵義認為遲早出問題，由於在低息情況下，全球爭取買入資產，而沒有大手買入商品，所以通脹出現於資產，並沒有在商品市場出現。但當日後資產價格過高，相信多餘的錢會流入商品，最終可能會出現「滯脹」。

他預期，在美國大選之前，中美關係不會改善，而且中國會一直被指控。另外，他認為香港社會不安，會激化中美矛盾，並不會對香港帶來任何好結果，更是經濟復甦的最大障礙。