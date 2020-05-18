同股不同權、第二上市「染藍」開綠燈　財金專家點評一覽

恒指公司宣布，恒生指數及國企指數將同股不同權公司（W股）及第二上市公司納入選股範疇！

恒指公司指，超過90%回覆人士支持，將大中華區的同股不同權公司以及第二上市公司，納入至恒生指數及恒生中國企業指數的選股範疇。這意味小米（1810）、美團點評（3690）及阿里巴巴（9988）有機會在下次季檢獲納入恒指成份股。

恒生指數公司決定對現時恒生指數的定位不作任何改變，恒指繼續代表在香港上市的大中華公司，同時不會對香港與內地成份股，及金融股在恒生指數裡的比例或比重作出限制，市場代表性仍是恒生指數成份股變動之主要考慮因素。

沈大師：對指數未必有影響

訊匯證券行政總裁沈振盈對於諮詢總結沒有特別看法，他認為只是將恒指增加更多中資股，以及進一步改變恒指代表性。他強調，納入新經濟股對指數升跌沒有必然關係，因為指數上落是基於大市氣氛、資金流向、業績表現，即使被動基金買入都是「有限數」。

沈大師更指出，雖然新經濟股增長潛力較佳，但同樣地「跌起上嚟可以勁過舊經濟股」，若然日後估值過高亦要相應回落。

沈振盈指出，新經濟股雖然有增長潛力，但下跌時便有更大空間向下。（余俊亮攝）

郭Sir：新經濟權重將增至25%

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，結果是預期之內，大數據公司已經主導市場，即使第三季未能納入新經濟股，第四季都可以做到。他認為，當這些新經濟股納入恒指後，將會令新經濟概念於指數的權重佔比，提升至25%，然而傳統金融股表現及成交已大不如前，相信權重會相應下降。

郭Sir認為，未來將第二上市公司納入港股通為重點之一，相信是「大勢所趨」，但認為要逐步進行，不能一步登天。

藺Sir：上調今年恒指目標至3萬點

智易東方證券行政總裁藺常念認為，有關安排是預期之中，認為第三季阿里和美團很大機會被納入恒指，對港股影響好大。他提到，現時美國的新經濟股佔股市比重約25%，然而恒指只有騰訊（0700），佔大市權重約11%，相信納入新經濟股後，恒指會升得好快。

被問到目前新經濟股估值已升至高水，納入後會否拖累恒指表現，藺Sir則笑言「滙豐都150蚊跌落30蚊啦！哈哈！」他補充，阿里巴巴的成交及市值都在港股中數一數二，無理由不被納入，相信今年恒指目標可以由28000點升至30000點。

關焯照指出，若日後納入阿里及美團等股份，指數變得更內地化。（資料圖片）

學者關焯照：指數更中國化

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照稱，恒指將這些W股及第二上市公司納入選股範疇，這些中資股份將會比恒指較重成份，即是將指數變得更加「中國化、內地化」。他更提到「恒指一早無咗本地代表性啦，騰訊、友邦、建行、平保已經佔指數好大權重」，認為恒指本身問題在於有別於其他股指，欠缺區內的重磅成份股，令現時恒生指數與國企指數幾乎無異。「唔緊要啦，都係賭場嚟啫！」

張華峰表示，第二上市及同股不同權公司可染藍的決定，料可受歡迎。（資料圖片）

張華峰稱可讓基金進行套戥

立法會金融服務界議員張華峰指出，有關安排屬好事，因為不少基金對投資進行套戥時，是需要有關股份為成份股之一。相信第二上市及同股不同權股份納入恒指及國指後，有助增加成交，所以此安排會受歡迎。

他進一步指出，現時要留意為第二上市股份獲納恒指及國指後，會否獲納入港股通名單內，讓內地投資者參與其中，惟始終由內地監管機構批准，希望本港監管機構可多加努力。

被問及有關安排，會否讓部份不希望投資以同股不同權或第二上市掛牌的上市公司的投資者，被迫買入相關股份。他指出未來投資趨勢是生物科技及金融科技，有關安排可以讓基金公司更多選擇，市場更加多元化。

麥嘉嘉：瑞聲、旺旺被「踢走」機會大

申萬宏源投資顧問服務部主管麥嘉嘉指，結果是預料之內，相信新措施對未來恒指估值帶來最大作用，納入新經濟股後可拉升恒指平均的每股盈利及市盈率，市場預期恒指市盈率可由11倍增至12倍。

她相信，一些主動型基金會很快流入這些接近「染藍」的股份，而8月生效時將有被動型基金進入，相信阿里、美團、小米短線受捧。然而，縱觀目前多隻股份，她認為瑞聲（2018）與旺旺（0151）在基本面、市值、成交額均落後大市，很大機會被剔出藍籌。

藺常念相信，阿里及美團有機會第三季晉身藍籌股。（資料圖片）

黃敏碩：納入選股眾望所歸

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩指，將這些W股及第二上市公司納入指數選股範疇是眾望所歸，始終不少公司有份量有質素，對指數長線有利。對於有哪些「高危」被換馬的股份，他表示一些市值長期偏低的成份股較危險，不排除是本地發展商，甚至是被國泰（0293）拖累的太古（0019）。