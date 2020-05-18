國務院﹕深化利率市場化改革　有序實現人民幣資本項目可兌換

中國國務院公布《關於新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》，內容涵蓋國企改革、市場開放、資本改革、宏觀政策、民生保障、法律法規、對外貿易等等主要領域的社會主義市場經濟體制改革。

其中金融機制方面，要求深化利率市場化改革，健全基準利率和市場化利率體系，提升金融機構自主定價能力。完善人民幣匯率市場化形成機制，增強雙向浮動彈性。建設現代中央銀行制度，推動貨幣政策從數量型調控為主，轉向價格型調控為主，有序實現人民幣資本項目可兌換，穩步推進人民幣國際化。

在發展公有制經濟方面，《意見》提出，國企要有進有退，有所為有所不為；推動國有資本更多投向關係到國家經濟命脈、科技、國防、安全等重要領域；穩妥推進國企混合制改革，並推進自然壟斷行業改革，包括推進油氣管網向市場開放，適時開放天然氣氣源和銷售價格等。同時要求健全支持民企、外企發展的市場、政策、法治和社會環境。對外方面，除了繼續推進一帶一路，加快自貿區對外開放，亦提出要在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制，維護完善多邊貿易體制。法律上要完善物權、債權、股權等各類產權相關法律制度，完善企業破產法律制度，推動個人破產立法，建立金融機構市場化退出法規，實現市場主體有序退出，以及修訂反壟斷法等。