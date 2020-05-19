手機設備股的困局　華為受美打壓升級　蘋果銷量降

美國5月15日宣布實施新的出口管制，在全球範圍內阻止向此前被列入貿易黑名單的中國電信設備巨頭華為技術公司供應晶片，華為受到來自美國的重壓，在美國宣布這一消息後，有消息人士稱，中國可能會對蘋果公司（Apple Inc.）等美企展開報復。而受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，蘋果的日子也不好過。

據美國投行機構KeyBanc發佈的一份報吿指出，蘋果iPhone銷量4月按年下降77%，按月下降56%。5月12日以來，蘋果股價開始從高位回落。

自疫情暴發以來，無論是蘋果還是華為，其手機銷量都受到不同程度的影響。

美國對華為打壓措施升級，5月18日這一消息在A股市場開始發酵，蘋果產業鏈個股集體受挫，藍思科技幾乎跌停，水晶光電、歌爾股份、歐菲光等一大批個股大幅下跌。

與此同時，整個智能手機產業鏈上的相關公司，股價表現也不佳。

對於美國的做法，華為在5月18日的回應中指出，華為正在對此事件進行全面評估，預計其業務將不可避免地受到影響。「本次規則修改影響的不僅僅是華為一家企業，更會給全球相關產業帶來嚴重的衝擊。長期來看，晶片等產業全球合作的信任基礎將被破壞，產業內的衝突和損失將進一步加劇。美國利用自己的技術優勢打壓他國企業，必將削弱他國企業對使用美國技術元素的信心，最後傷害的是美國自己的利益。」