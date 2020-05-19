傳軟銀配售T-Mobile股份　涉資200億美元　德國電訊伺機增持

軟銀據報擬配售200億元（美元‧下同）（1,560億港元）美國流動通訊商T-Mobile US股份，擬配售股份中的一大部份，會由T-Mobile母公司德國電訊接手。

據《華爾街日報》報道，摩根士丹利及高盛負責是次配售工作。

T-Mobile早年與美國另一間電訊商Sprint合併，交易完成後讓Sprint大股東軟銀持有T-Mobile約25%股份。德國電訊則持有T-Mobile約44%股權，透過接手軟銀配售的T-Mobile股份後，對該美國流動電訊商持股增至50%。

報道指出，軟銀及德國電訊均拒評有關報道。

以阿里股份獲115億元銀行貸款

此外軟銀在昨日公布﹑截至今年3月底的2020年財年全年業績內指出，在最近2個月內，已進行數份預付遠期合約，透過其持有的阿里巴巴（9988），向銀行融資115億元。

軟銀指出，上述預付遠期合約包括2024年4月結算的15億元遠期合約﹑2023年12月及2024年1月結算的15億元保底合約﹑2022年1月至9月結算的85億元固定波幅合約。

以往軟銀亦透過相同方式減持阿里。去年中軟銀旗下子公司，通過可變預付遠期合約，套現7,300萬股阿里美國預託證券。