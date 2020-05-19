TNG被指鼓勵員工以信用卡為電子錢包交易　公司否認　稱員工違規

電子銀包TNG付創辦人兼行政總裁江慶恩，據報鼓勵公司員工利用滙豐Red信用卡回贈「假增值」，以谷大交易額，並引起金管局關注。TNG集團財務顧問許家驊回應《香港01》查詢時指出，金管局一直定期前往TNG辦公室作實地考核，以作考核公司運營運情況，強調與事件無關。

據《蘋果日報》報道，TNG員工以滙豐Red信用卡，先為個人TNG電子錢包增值，其後再透過轉數快將資金存入信用卡戶口。通過有關操作，用戶可獲簽賬4%的「獎賞錢」回贈。「獎賞錢」可用於找卡數之用。報道指出江慶恩鼓勵員工谷大交易額，金管局因此作出關注。

許家驊指出，透過信用卡為電子銀包增值個案數目，在今年2月時已見有增長，起初公司認為與市民因疫情關係，多增值作應急錢之用，當時未見有員工參與。其後在今年4月中至月底時開始，有員工參與其中，當時公司尚未知悉；至在5月初時才發現。當公司發現時，即於當日中午對相關同事停職。

就有關公司管理層鼓勵員工谷大交易的指稱，許家驊指出若公司是希望達到有關效果，便不會將客戶每日透過信用卡增值次數上限，先由10次減至5次，最終減至2次。

已向監管機構報案

許家驊指出，其後經公司調查發現，有關公司員工並無披露有份參與，卻並無申報，因此涉嫌利益衝突。他強調早已向監管機構表明可透過信用卡為電子錢包增值，監管機構並無此指出操作涉及違規，公司亦尋求法律意見，亦得出並無違規的結論。所以公司最終將員工辭退，是對方並無申報利益及遵守守則，或許相關員工因此心生不忿，惟強調只有少數員工參與其中。

他指出公司今日已監管機構及執法機構報案。

金管局﹕會就事宜跟進

《香港01》亦就事件向金管局查詢，金管局發言人指出﹕「我們非常重視持牌人的營運情況是否穩妥以及符合監管要求。我們會與持牌人就相關事宜作出跟進。現階段並不適宜作具體評論。

《支付系統及儲值支付工具條例》賦予金融管理專員有關儲值支付工具的監管、調查及執法權力。若確立有違反相關法例或監管規定，金管局會因應情況採取適當行動。」